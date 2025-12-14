Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng đập phá quán karaoke ở Hà Tĩnh

Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Pattaya, đối tượng Lê Văn Thịnh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Hạo Nhiên

Ngày 14/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Thịnh để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/11, sau khi uống rượu, Lê Văn Thịnh đến hát tại quán Karaoke Pattaya (phường Sông Trí). Tại đây, đối tượng Thịnh đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

596587270-1245904024253377-2492492163485509953-n.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Lê Văn Thịnh.

Quá trình điều tra, Lê Văn Thịnh có thái độ bất hợp tác, trốn tránh lệnh triệu tập của cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Sông Trí đã bắt giữ được Lê Văn Thịnh.

Được biết, Thịnh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội giết người, 1 tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 tiền sự về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
