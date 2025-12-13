Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đi sửa máy lạnh, 'tiện tay' trộm 11 triệu đồng của chủ nhà

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nguyễn Văn Hậu (tỉnh An Giang) đã lén lút lấy trộm 11 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 2003, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an xã Gò Quao nhận được tin báo của bà Huỳnh Ngọc D (trú tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về việc bị mất số tiền 11.000.000 đồng để trong nhà tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao.

anh-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Gò Quao đã nhanh chóng tiến hành vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Văn Hậu là đối tượng nghi vấn, nên mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận được bà D thuê đến nhà để sửa máy lạnh, lợi dụng sơ hở, vắng người, đối tượng đã lấy trộm số tiền 11.000.000 đồng bà D cất trong ngăn tủ. Sau đó đem về nhà ông C. (chủ tiệm sửa máy lạnh) để cất giấu.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #An Giang #khởi tố #bắt giữ #đối tượng #trộm tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt kẻ đột nhập nghĩa trang, trộm cắp trụ đá 100 năm

Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) vừa bắt giữ kẻ đột nhập nghĩa trang tổ dân phố Phú Hào, trộm cắp trụ đá khoảng 100 năm.

Ngày 12/12, Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Chung, sinh năm 1991, trú tại phố Lợi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá về tội “Trộm cắp tài sản”.

777.jpg
Trần Hữu Chung tại cơ quan công an
Xem chi tiết

Xã hội

Nam diễn viên trộm túi xách Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt có tiền án tội trộm cắp

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người liên quan vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, từng bị tuyên phạt án tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trên mạng xã hội, Thái giới thiệu mình là diễn viên, “Đại sứ sinh viên Việt Nam toàn cầu” và quản lý nghệ sĩ.

dalat2jpg-1765062831794.jpg
Đối tượng Nguyễn Lâm Thái. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bóc gỡ thành công đường dây chuyên trộm cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp.

Trước đó, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 liên tiếp xảy ra 02 vụ mất xe máy, với nhiều đặc điểm tương đồng về thời gian, thủ đoạn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 2 đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới