Đi sửa máy lạnh, 'tiện tay' trộm 11 triệu đồng của chủ nhà

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nguyễn Văn Hậu (tỉnh An Giang) đã lén lút lấy trộm 11 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu.

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 2003, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an xã Gò Quao nhận được tin báo của bà Huỳnh Ngọc D (trú tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về việc bị mất số tiền 11.000.000 đồng để trong nhà tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an xã Gò Quao đã nhanh chóng tiến hành vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Văn Hậu là đối tượng nghi vấn, nên mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận được bà D thuê đến nhà để sửa máy lạnh, lợi dụng sơ hở, vắng người, đối tượng đã lấy trộm số tiền 11.000.000 đồng bà D cất trong ngăn tủ. Sau đó đem về nhà ông C. (chủ tiệm sửa máy lạnh) để cất giấu.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

