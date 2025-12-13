Hà Nội

Tử vi tuần mới (15 - 21/12): 3 con giáp có vận may tăng vọt

Giải mã

Tử vi tuần mới (15 - 21/12): 3 con giáp có vận may tăng vọt

Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp vận may lớn, mọi việc trôi chảy, cơ hội tự tìm đến. Đường công danh, tài vận của họ đều có tin vui.

Tâm Anh (TH)
Tuổi Mão. Trong 7 ngày tới, con giáp này tràn đầy năng lượng, hoài bão nên có thể sớm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, người tuổi Mão được quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Vận tài lộc của tuổi Mão được dự báo tăng mạnh. Ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này còn có những khoản thu ngoài dự tính như tiền thưởng, khoản đầu tư sinh lời nhanh từ dự án ngắn hạn...
Bước sang tuần mới, người tuổi Mão hòa đồng với đồng nghiệp, sẵn lòng hỗ trợ bạn bè, người thân khi họ gặp khó khăn. Chuyện tình yêu tiến triển thuận lợi và mối quan hệ với gia đình hài hòa, hạnh phúc.
Tuổi Mùi. Bước sang tuần mới, con giáp này chăm chỉ, đáng tin cậy, nói ít làm nhiều. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm việc gặp được thời cơ thuận lợi, người tuổi Mùi đạt được thành tích lớn và được cấp trên công nhận, có thể đề bạt thăng chức.
Về tài lộc, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, hợp đồng ký kết suôn sẻ, khoản đầu tư cũ sinh lời khá tốt. Thậm chí, con giáp này có dòng tiền liên tục đổ về tài khoản từ nhiều nguồn thu nhập. Nhờ vậy, họ có cuộc sống đủ đầy.
Trong 7 ngày tới, người tuổi Mùi có thể đón nhận những tin vui trong tình yêu hoặc từ các thành viên trong gia đình. Con giáp này giữ mối quan hệ hòa hảo với bạn bè, hàng xóm, đối tác...
Tuổi Dậu. Trong tuần mới, con giáp này khéo léo, chăm chỉ, nhiệt tình nên được cấp trên trao cho cơ hội để bứt phá, vượt ra khỏi vùng an toàn. Nhờ vậy, người tuổi Dậu có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực của mình.
Để tăng thu nhập, tuổi Dậu đầu tư những khoản tiền lớn vào những dự án đầu tư, kinh doanh đầy tiềm năng. Họ có thể thực hiện các giao dịch tài chính một cách thuận lợi, gặp nhiều may mắn về tài vận.
Người tuổi Dậu có thể khéo léo giải quyết những vấn đề với bạn bè, người thân. Con giáp độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực. Trong khi đó, những người đã kết hôn cùng bạn đời xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
Tâm Anh (TH)
#Vận may con giáp tuần mới #Tài lộc và đầu tư #Con giáp

