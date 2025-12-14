Cháy lớn tại Công ty Oanh Vân ở Hải Phòng

Sáng 14/12, nhà xưởng Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 sáng 14/12, nhà xưởng của Công ty TNHH Oanh Vân tại thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng xuất hiện đám cháy. Ngọn lửa bùng lên trong xưởng, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH để khoanh vùng, chữa cháy và phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cách tuyến đường 1,5 km.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Do công ty sản xuất giày da với nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, đám cháy lan nhanh. Nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt. Cơ quan chức năng chưa phát hiện có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm 4 nhà xưởng và 1 nhà điều hành (diện tích khoảng 12.000 m2) bị cháy hoàn toàn. Thiệt hại vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ…