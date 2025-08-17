Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá “sới bạc tiền tỷ” dưới tấm áo ngụy trang gara ô tô ở Đà Nẵng

Sới bạc này hằng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày lên đến 500 triệu – 1 tỷ đồng.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ngụy trang trong gara ô tô.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tụ điểm cờ bạc do đối tượng Phan Hữu Hải (SN 1976, chủ gara H.H. ở đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa. Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường, nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc.

anh-bai-348.png
Lực lượng chức năng đột kích và bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Sới bạc này hằng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày lên đến 500 triệu – 1 tỷ đồng. Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền “xâu” để trục lợi bất chính.

Khoảng 16h ngày 14/8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ triển khai kế hoạch đột kích và bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ sách ghi chép tỉ mỉ, cùng nhiều điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy.

Kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của các đối tượng cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng:

(Nguồn: VTV1)
#sới bạc #Đà Nẵng #nhà hai tầng #gara ô tô #tham gia #triệt phá

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng ở TPHCM

Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động, đường dây tội phạm do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

244.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng loạt "khách hàng" lãnh án vì đánh bạc ở Câu lạc bộ Lucas Palace

Hai bị cáo cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace bằng hình thức Poker.

Ngày 15/8, xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 63 người trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Các bị cáo điều hành đường dây này là Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng đều bị tuyên 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Xem chi tiết

Xã hội

Yêu cầu 4 bị can vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman đầu thú

Cơ quan chức năng yêu cầu 4 bị can trong vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman (Hà Nội) đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 3/7, Vụ 1 thuộc VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 9799 truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” trong vụ án xảy ra tại King Club ở khách sạn Pullman Hà Nội. Đến nay, Vụ 1 tiếp tục kêu gọi 4 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an, VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

5-2821.png
Lực lượng chức năng khám xét tại King Club.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới