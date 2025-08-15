Hàng loạt "khách hàng" lãnh án vì đánh bạc ở Câu lạc bộ Lucas Palace

Hai bị cáo cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace bằng hình thức Poker.

Ngày 15/8, xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 63 người trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Các bị cáo điều hành đường dây này là Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng đều bị tuyên 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

61 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại . Ảnh: HOÀNG HUY

Trước đó, ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace (ở Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang bị cáo Mai Hoàng Phương Trang đang chia bài cho các “con bạc” đánh bạc bằng hình thức Poker. Những người tham gia chơi bạc tại đây có quốc tịch Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện bị cáo Phạm Thị Hoàng Anh đang chia bài cho 7 đại gia.

Kết quả cho thấy, hai bị cáo Minh và Dũng cùng nhau quản lý chung CLB Lucas Palace và thống nhất chia nhau theo tỉ lệ Minh hưởng 30%, Dũng hưởng 70% lợi nhuận.

Từ tháng 6/2022, Dũng và Minh kêu gọi thêm Tô Trần Sơn Hải tham gia góp vốn. Tháng 10/2022, do Dũng đi cai nghiện ma túy, không Câu lạc bộ nên Minh hưởng 100% lợi nhuận.

Đến tháng 5/2023, sau thời gian cai nghiện ma túy, Dũng quay về cùng Minh quản lý, hai bên thỏa thuận chia nhau Minh và Dũng hưởng 80% lợi nhuận, Hải hưởng 20%.

Hàng ngày, Câu lạc bộ sẽ tổ chức đánh bạc từ 14 giờ đến 24 giờ. Khi tham gia đánh bạc, các bị cáo phải đổi tiền mặt sang các loại chip với mệnh giá khác nhau để đặt cược. Câu lạc bộ không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các ván bạc.

Khi muốn chơi bạc, các bị cáo dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản do bị cáo Đặng Văn Hưng quản lý. Kết thúc mỗi ngày, Hưng làm báo cáo thu chi gửi 2 bị cáo Dũng và Minh để làm báo cáo thu chi cả tháng và làm bảng lương cho nhân viên bảo vệ, lễ tân… rồi gửi cho 2 “ông trùm” duyệt.

Sau đó, Hưng trả các khoản chi phí của Câu lạc bộ, trả lương cho nhân viên. Số tiền còn lại, Hưng chuyển cho Dũng để chia tiền hưởng lợi với Minh và Hải theo thỏa thuận.

Để thu hút người chơi, Dũng và Minh còn thuê bị cáo Ngô Thị Quỳnh viết bài quảng cáo đăng trên mạng Facebook, thông báo lịch giải đấu Poker, đón tiếp, làm thẻ thành viên, check in cho khách đến Câu lạc bộ, liên hệ mời khách quen đến đánh bạc.

Trong số các bị cáo có Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc). Khoảng 14 giờ ngày 9/10/2023, Chul tham gia đánh bạc tại phòng VIP 1 cùng 9 Nam khác với tổng số tiền hơn 141 triệu đồng. Chul dùng 17 triệu đồng để đánh bạc và bị thua hết.

Chiều ngày hôm sau, Chul quay lại Câu lạc bộ, cùng 7 người Việt Nam khác chơi bạc với tổng số tiền 81 triệu đồng. Lần này Chul thắng hơn 45 triệu đồng.

Sau đó Chul trở thành khách quen của Câu lạc bộ khi nhiều lần tìm đến Lucas Palace để chơi bạc dù đa phần bị cáo đều thua bạc. Với hành vi này, bị cáo Kim Byung Chul bị xử phạt mức án 3 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, còn nhiều người ngoại quốc khác thường xuyên tới Câu lạc bộ để đánh bạc.

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2022 đến ngày 15/10/2023, các bị cáo tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính hơn 2,8 tỉ đồng. Trong đó Minh và Dũng hưởng lợi mỗi người 400 triệu đồng, số tiền còn lại các bị cáo khác được hưởng lợi.