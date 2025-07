Yêu cầu 4 bị can vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman đầu thú

Ngày 3/7, Vụ 1 thuộc VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 9799 truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” trong vụ án xảy ra tại King Club ở khách sạn Pullman Hà Nội. Đến nay, Vụ 1 tiếp tục kêu gọi 4 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an, VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Lực lượng chức năng khám xét tại King Club.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi họ từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử theo quy định của pháp luật. 4 bị can đang bỏ trốn gồm Phí Đức Giang (SN 1974, ở phường Vũng Tàu, TP HCM), bị truy nã từ 29/5/2025. Thứ 2, Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), là người có tiền án về tội đánh bạc năm 2005. Bị can này đang bỏ trốn; chịu truy nã từ 29/5/2025.

Tiếp theo, Lê Văn Thành (SN 1987, ở phường Hồng Hà, Hà Nội), cũng có tiền án về các tội đánh bạc và cố ý gây thương tích. Bị can đang bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã ngày 29/5/2025. Cuối cùng, Vũ Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Bồ Đề, Hà Nội) từng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Bị can cũng bị truy nã từ 29/5/2025.

Theo cáo trạng, đường dây đánh bạc tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) ở khách sạn Pullman Hà Nội, do Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) cầm đầu. King Club vốn thuộc Công ty Việt Hải Đăng, do các bị can Phan Trường Giang (SN 1972) và Nguyễn Đình Lâm (SN 1954) quản lý. Năm 2019, bị can Lâm ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại câu lạc bộ của mình.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng. Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân. Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật.

Ví dụ, bị can Ngô Ngọc Đức, cựu Phó bí thư Thành ủy Hòa Bình được lấy tên “Mr Lucky One” để đánh bạc tổng số hơn 7 triệu USD; bị can Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lấy tên “Mr Michael” và đánh bạc tổng số hơn 4,2 triệu USD…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)… Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản