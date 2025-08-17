Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng ở TPHCM

Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động, đường dây tội phạm do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Hải Ninh

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

244.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP HCM phát hiện hai đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.

Các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ 21/12/2024 đến 23/7/2025), đường dây tội phạm do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan. Thu giữ tang vật gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

Xã hội

Hàng loạt "khách hàng" lãnh án vì đánh bạc ở Câu lạc bộ Lucas Palace

Hai bị cáo cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace bằng hình thức Poker.

Ngày 15/8, xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 63 người trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Các bị cáo điều hành đường dây này là Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng đều bị tuyên 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Xã hội

Yêu cầu 4 bị can vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman đầu thú

Cơ quan chức năng yêu cầu 4 bị can trong vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman (Hà Nội) đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 3/7, Vụ 1 thuộc VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 9799 truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” trong vụ án xảy ra tại King Club ở khách sạn Pullman Hà Nội. Đến nay, Vụ 1 tiếp tục kêu gọi 4 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an, VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

5-2821.png
Lực lượng chức năng khám xét tại King Club.
Xã hội

Bắt nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 53 triệu đồng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng ập vào bắt quả tang.

Ngày 15/7, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép tại một nhà dân trên địa bàn, thu giữ hơn 53 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

520202850-1198175385445467-3656675852622893110-n.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
