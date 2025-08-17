Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng ở TPHCM

Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động, đường dây tội phạm do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP HCM phát hiện hai đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.

Các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ 21/12/2024 đến 23/7/2025), đường dây tội phạm do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan. Thu giữ tang vật gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

