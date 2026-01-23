Các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị vừa thực hiện hút nhiều cục máu đông trong động mạch cánh tay phải cho một bệnh nhân 97 tuổi bị tắc mạch chi cấp. Nhờ được xử trí nhanh chóng, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ hoại tử và phải cắt chi trên.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội chi trên phải, cánh tay lạnh, tím tái, mạch ngoại vi không bắt được, những dấu hiệu điển hình của tắc mạch chi cấp.

Ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp đã khẩn trương tiến hành can thiệp nội mạch nhằm tái lập tuần hoàn cho chi bị tổn thương trong tình huống nguy kịch.

Hút nhiều cục máu đông giúp bệnh nhân 97 tuổi tránh nguy cơ hoại tử - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Bùi Long, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị kiêm Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, trong quá trình thực hiện các bác sĩ ghi nhận nhiều cục máu đông gây tắc nghẽn hoàn toàn động mạch cánh tay phải.

Các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối, khôi phục dòng chảy mạch máu. Sau can thiệp, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, chi ấm dần, màu sắc cải thiện, giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ hoại tử và chỉ định cắt cụt chi.

TS.BS Bùi Long cho biết, tắc mạch chi cấp là tình trạng cấp cứu tim mạch, thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý nền như rung nhĩ, xơ vữa động mạch hoặc rối loạn đông máu. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao bị hoại tử chi, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

“Người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý tim mạch, cần cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đột ngột tại chi, chi lạnh, tím tái, tê bì, giảm hoặc mất vận động, mạch ngoại vi yếu hoặc không bắt được.

Khi có các triệu chứng trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch-can thiệp để được cấp cứu kịp thời. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn chi và hạn chế biến chứng nặng nề”, TS.BS Bùi Long khuyến cáo.