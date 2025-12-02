Chỉ 4 giây mỗi điểm đốt rung nhĩ giúp bệnh nhân giảm biến cố tim mạch

Viện Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã đánh dấu một bước phát triển trong lĩnh vực điện sinh lý tim khi là nơi đầu tiên trong chuyên ngành cả nước triển khai thành công kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng rất cao (90W) với thời gian đốt cực ngắn chỉ 4 giây mỗi điểm đốt.

4 giây trong 1 điểm đốt, rút ngắn 1 nửa thời gian can thiệp

Rung nhĩ là rối loạn nhịp phổ biến, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và giảm chất lượng sống của người bệnh. Điều trị bằng thuốc không triệt để, bệnh nhân phải dùng thuốc suốt đời, thuốc điều trị loạn nhịp có nhiều tác dụng phụ. Triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi bằng năng lượng tần số radio là phương pháp điều trị triệt để, hiệu quả, hiện nay được khuyến cáo là lựa chọn điều trị hàng đầu.

Với kỹ thuật hiện nay là triệt đốt với năng lượng 30-40 (w), để đảm bảo cô lập hoàn toàn ổ loạn nhịp cần thời gian đốt mỗi điểm kéo dài từ 15–30 giây, do đó có nguy cơ gây nhiều biến chứng như thủng tim, gây tổn thương xuyên thành thủng thực quản, đây là những biến chứng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Thời gian kỹ thuật kéo dài khá lâu, khoảng 4 giờ/ 1 ca, gây nên vất vả cho các bác sỹ điều trị loạn nhịp, số bệnh nhân rung nhĩ được triệt đốt cũng khá hạn chế. Ngày nay công nghệ dùng dụng cụ đốt có cảm biến lực cũng mất thời gian khoảng 2 giờ/ 1 ca.

Toàn cảnh buổi tập huấn “Cập nhật Công nghệ đốt năng lượng cao - thời gian ngắn trong điều trị rung nhĩ” tại Viện Tim mạch - Ảnh BVCC

Kỹ thuật đốt năng lượng rất cao – thời gian ngắn (năng lượng 90W với thời gian chỉ 4 giây/ điểm đốt) đã mang lại các ưu điểm nổi bật:

Tổn thương theo chiều ngang rộng, hạn chế tổn thương sâu, giảm thiểu nguy cơ tổn thương thực quản do thực quản nằm sát thành nhĩ.

Do thời gian đốt nhanh: Bệnh nhân giảm cảm giác giác đau rất nhiều, đây là triệu chứng rất hay gặp trong triệt đốt truyền thống.

Đặc biệt rút ngắn rõ rệt thời gian thủ thuật, giảm 1/3 - 1/2 thời gian so với trước kia, chỉ còn khoảng 1 giờ/1 ca, giống 1 ca triệt đốt loạn nhịp thông thường.

Nền tảng công nghệ bản đồ điện học 3D hiện đại, catheter cảm biến công suất cao - Ảnh minh họa BVCC

Làm chủ kỹ thuật công nghệ bản đồ điện học 3D hiện đại

Việc triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam đòi hỏi nền tảng công nghệ bản đồ điện học 3D hiện đại, catheter cảm biến công suất cao, và đặc biệt là đội ngũ bác sĩ điện sinh lý giàu kinh nghiệm.

Với sự hỗ trợ của GS. Yan Yao và Gs. Ligang Ding (Trung tâm Rối loạn nhịp tim, Bệnh viện Fuwai – Bệnh viện tim mạch Quốc gia, Trung Quốc). Kíp can thiệp của Viện Tim mạch đã thực hiện thành công hai ca đốt rung nhĩ kịch phát và rung nhĩ dai dẳng.

Hai ca diễn ra thuận lợi, an toàn, thời gian thủ thuật rút ngắn đáng kể, và người bệnh dung nạp tốt. Điều đáng chú ý là với trình độ nền tảng tốt, kíp can thiệp đã độc lập thực hiện bệnh nhân thứ hai, chỉ ngay sau khi được hướng dẫn bệnh nhân đầu tiên.

Chuyên gia GS, TS Yan Yao và BS. Ligang Ding và PGS, TS Phạm Trường Sơn - Viện trưởng Viện tim mạch cùng kíp can thiệp đã thực hiện thành công hai ca đốt rung nhĩ kịch phát và rung nhĩ dai dẳng - Ảnh BVCC

Việc triển khai kỹ thuật đốt rung nhĩ năng lượng rất cao – thời gian ngắn tại Bệnh viện TWQĐ 108 đánh dấu bước đột phá về công nghệ điều trị rối loạn nhịp tại Việt Nam, là cơ sở để mở rộng ứng dụng kỹ thuật này tại các trung tâm tim mạch lớn trong nước.

Đặc biệt giúp bệnh nhân rung nhĩ được tiếp cận điều trị sớm, triệt để, giảm thiểu biến cố tim mạch, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng kíp can thiệp thực hiện ứng dụng công nghệ đốt rung nhĩ năng lượng rất cao – thời gian ngắn - Ảnh BVCC