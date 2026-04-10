Cứu sống cụ ông hẹp động mạch cảnh trong kèm rung nhĩ, dò động mạch cảnh

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nam 86 tuổi bị nhồi máu não cấp tính do hẹp nặng động mạch cảnh trong, kèm rung nhĩ – một tình trạng nguy hiểm có nguy cơ gây đột quỵ tái phát và biến chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện các triệu chứng của nhồi máu não cấp tính như yếu liệt nửa người trái, vận động hạn chế. Qua thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh tổn thương não và nghi ngờ bất thường mạch máu não, trong đó có dấu hiệu gợi ý rò động mạch cảnh – xoang hang.

Để đánh giá chính xác tổn thương, bệnh nhân được chỉ định chụp mạch máu não bằng phương pháp chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy gốc động mạch cảnh trong bên phải bị hẹp rất nặng, khoảng 90%. Đây là một trong số nguyên nhân chính gây giảm tưới máu bán cầu não phải, dẫn đến tình trạng yếu liệt nửa người trái của bệnh nhân.

Đáng chú ý, trên hình ảnh MRI còn ghi nhận một số tổn thương nhồi máu nhỏ bên bán cầu não trái. Nghi ngờ bệnh nhân có thể có cơn rung nhĩ (do trên hình ảnh điện tâm đồ làm nhiều lần không phát hiện rung nhĩ).

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cùng ê-kíp đang tiến hành chụp mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân nhanh chóng được đeo Holter điện tâm đồ 24h và kết quả có rung nhĩ cơn – một rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể tạo cục máu đông trong tim và gây tắc mạch não.

Rung nhĩ cơn đa phần không phát hiện trên điện tâm đồ thường quy. Bệnh nhân đột quỵ được phát hiện rung nhĩ khi bác sĩ có kinh nghiệm đọc tổn thương trên MRI nghi ngờ và cho đeo holter điện tim 24h, 72h.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cho biết, việc phát hiện rung nhĩ ở bệnh nhân nhồi máu não có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi trên bệnh nhân này có thể cùng lúc tồn tại hai cơ chế gây đột quỵ: hẹp nặng động mạch cảnh và thuyên tắc mạch do rung nhĩ.

Dùng thuốc điều trị nhồi máu não do rung nhĩ sẽ khác với điều trị nhồi máu não thông thường do các căn nguyên khác là phải dùng thuốc kháng đông thay vì dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, chức năng vận động phục hồi đáng kể. Nếu như lúc nhập viện, cơ lực tay trái chỉ đạt 1/5, chân trái 2/5, thì hiện nay tay trái đã phục hồi khoảng 4/5, chân trái đạt 5/5. Bệnh nhân đã có thể tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.

Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của việc chẩn đoán sớm, phối hợp nhiều phương tiện hiện đại như MRI, DSA và theo dõi tim mạch trong phát hiện chính xác nguyên nhân gây đột quỵ.

Đồng thời, việc phát hiện và điều trị rung nhĩ kịp thời giúp lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tái phát cho người bệnh.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

"Ở người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, rung nhĩ… khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, chóng mặt hoặc mất thăng bằng cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng nặng nề", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

