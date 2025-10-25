TP Huế công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển

Đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị sạt lở dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10 -15m, có nơi đến 20m.

Ngày 25/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc.

Lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra điểm sạt lở tại bờ biển thôn Tân An Hải. Ảnh: Dương Quang Tiến

Theo đó, từ ngày 21-23/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra mưa to đến rất to khiến mực nước các sông dâng cao. Tại khu vực Tư Hiền có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, kết hợp nước dâng do bão, triều cường ven biển gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Đặc biệt, đoạn bờ biển qua khu dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc) bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10 -15m, có nơi đến 20m và đã xói lở trực tiếp tuyến đường giao thông từ 0,5 - 2m. Đây là tuyến đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải) hiện có 63 hộ dân đang sinh sống.

Được biết, hiện sóng biển đang dâng cao và có nguy cơ tiếp tục xói lở lan rộng gây hư hỏng, đổ sụp tuyến đường và chia cắt toàn bộ khu dân cư Hải Bình, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội.

Đoạn bờ biển qua khu dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc) bị sạt lở rất nghiêm trọng.

UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó; huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu nhằm hạn chế sạt lở, chia cắt tuyến đường giao thông khi có mưa, bão lũ.

Đồng thời, chính quyền địa phương được giao cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường truyền thông để du khách biết về nguy cơ diễn biến sạt lở bờ biển, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ngoài ra, UBND TP Huế chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở…