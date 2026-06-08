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Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Trách nhiệm Chủ đầu tư tại các gói thầu "tiết kiệm nhỏ giọt"? [Kỳ 3]

Luật sư và Chuyên gia nhấn mạnh, để xảy ra tình trạng đấu thầu mang tính chất hình thức, kém cạnh tranh dẫn đến tiết kiệm ngân sách thấp, trách nhiệm giải trình lớn nhất thuộc về người đứng đầu Chủ đầu tư theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, từ các dự án nhỏ có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng đến những gói thầu quy mô lớn trên 38 tỷ đồng tại khu vực TP Đồng Nai (đặc biệt là địa bàn Tân Phú trước đây), Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú và các liên danh của mình đã thể hiện một sự "áp đảo" gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công của một doanh nghiệp không thể che lấp đi câu hỏi lớn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các Chủ đầu tư (như Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Minh) trong nhiệm vụ tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

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Ảnh minh họa

Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu và hệ thống pháp luật liên quan là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế này được đong đếm trực tiếp qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước sau mỗi phiên đấu thầu. Khi các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng, chục tỷ đồng chỉ tiết kiệm được vài chục triệu đồng (tỷ lệ 2% - 3%), kèm theo đó là hiện tượng "một mình một ngựa về đích" hoặc các đối thủ có giá cực rẻ nhưng lại tự thua vì những lỗi ngớ ngẩn (nộp sai bảo lãnh dự thầu, thiếu hồ sơ nhân sự...), thì tính "hiệu quả kinh tế" đang bị thách thức nghiêm trọng.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, hành lang pháp lý hiện nay đã trang bị đầy đủ công cụ để Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền sàng lọc, ngăn chặn các chiêu trò lách luật. Chuyên gia Lê Hào nhấn mạnh: " Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu rất rõ: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không phù hợp, mang tính định hướng dẫn đến hạn chế cạnh tranh. Do đó, nếu để xảy ra tình trạng đấu thầu hình thức, tiết kiệm nhỏ giọt, Chủ đầu tư (cụ thể ở đây là Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Trung tâm) phải là người thực hiện trách nhiệm giải trình đầu tiên".

Cũng theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, quyết định lựa chọn tư vấn đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng. Việc phó mặc hoàn toàn cho các công ty tư vấn (như Công ty Hà Minh Khuê, Công ty MTV 36...) chấm thầu rồi ký duyệt kết quả bất chấp tỷ lệ tiết kiệm thấp là một sự lỏng lẻo trong quản lý nguồn vốn ngân sách.

Để môi trường đầu tư công cấp cơ sở tại TP Đồng Nai nói chung và các địa bàn nói riêng thực sự minh bạch, dư luận và người dân kiến nghị các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước cần sớm đưa vào kế hoạch rà soát, kiểm tra chuyên đề đối với các dự án điện do Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú thực hiện. Việc thanh, kiểm tra không chỉ làm rõ sự minh bạch của dòng tiền, chất lượng công trình mà còn là liều thuốc thử để chấn chỉnh, quy trách nhiệm rõ ràng đối với các cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra tình trạng đấu thầu kém cạnh tranh, nhằm bảo vệ sự trong sạch của môi trường đầu tư trong bối cảnh phân cấp hành chính mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG ĐẤU THẦU

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức rà soát toàn diện công tác quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm. Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, dàn xếp, thông thầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật, bảo đảm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Đồng thời, theo Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15), Chủ đầu tư có quyền và trách nhiệm lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu thầu có đủ năng lực và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hiệu quả kinh tế của quá trình đấu thầu. Việc để xảy ra tình trạng hồ sơ mời thầu có dấu hiệu định hướng, hạn chế cạnh tranh dẫn đến các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, gây lãng phí ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền không thể thoái thác trách nhiệm và sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình hoặc bị xử lý theo mức độ vi phạm.

#Chủ đầu tư #đấu thầu #quản lý ngân sách #Đồng Nai #hiệu quả kinh tế #minh bạch

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Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú (Mã số doanh nghiệp: 3603291509) do ông Trần Đức Hạnh làm Giám đốc, có trụ sở đăng ký tại Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đang nổi lên như một "thế lực" đáng gờm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh tài chính vô cùng ấn tượng của doanh nghiệp này khi tham gia tổng cộng 36 gói thầu, trong đó đã trúng tới 22 gói, trượt 14 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) lên tới hơn 101.770.097.538 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 28.995.789.663 đồng, và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 72.774.307.875 đồng. Thành công của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú mang đậm dấu ấn "sân nhà" khi doanh nghiệp này gần như chỉ tập trung nguồn lực để đấu thầu tại TP Đồng Nai.

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Khác biệt với thực trạng trúng thầu sát giá, tiết kiệm siêu thấp (dưới 0,5%) diễn ra tại nhiều nơi, dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tại khu vực này lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn tích cực và khác biệt.

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Nhiều gói thầu "một mình một ngựa" về đích, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp [Kỳ 2]

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Đáng chú ý nhất là mối quan hệ đấu thầu tại Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú cũ (nay thuộc hệ thống hành chính TP Đồng Nai). Tại đây, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú dường như là một đối tác vô cùng quen thuộc. Đơn cử, tại Gói thầu số 13: Di dời điện thuộc dự án Đường Trà Cổ (đoạn 2), xã Phú Điền do Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú làm Chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán là 1.571.964.000 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận, gói thầu này rơi vào tình trạng độc diễn khi chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú nộp hồ sơ dự thầu.

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