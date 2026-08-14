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Kho tri thức

Những loài cây có gai nguy hiểm nhất thế giới, đừng dại chạm vào

Những chiếc gai tưởng như chỉ để bảo vệ cây, nhưng ở một số loài, chúng có thể gây thương tích nghiêm trọng cho động vật và con người.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong tự nhiên, gai là một trong những “vũ khí” phòng thủ hiệu quả nhất của thực vật. Chúng có thể khiến động vật ăn cỏ phải bỏ cuộc, bảo vệ lá non và giúp cây giảm nguy cơ bị phá hoại. Nhưng có những loài sở hữu hệ thống gai đáng sợ đến mức chỉ một cú chạm bất cẩn cũng có thể khiến con người bị thương.

Ảnh: canberra.naturemapr

Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất là các loài keo gai (Acacia) ở châu Phi và Australia. Một số loài phát triển những chiếc gai dài, cứng và sắc như kim, mọc dày trên cành. Chúng tạo thành một hàng rào tự nhiên rất khó xuyên qua. Ví dụ tiêu biểu là Acacia paradoxa ở Australia, có những gai cứng mọc dọc cành, khiến việc đi xuyên qua bụi cây trở nên khá khó khăn.

Ảnh: amazon.com

Một số cây xương rồng còn đáng sợ hơn. Cholla và nhiều loài xương rồng khác không chỉ có gai lớn mà còn có những gai nhỏ, mảnh như sợi tóc. Chúng có thể dễ dàng cắm vào da và rất khó lấy ra. Đặc biệt, một số gai có cấu trúc khiến chúng bám chắc vào mô khi bị chạm phải.

Nhưng có một trường hợp đặc biệt: Gympie-gympie (Dendrocnide moroides) của Australia. Về mặt thực vật học, nó không phải cây có gai mà là một loài cây có những lông châm siêu nhỏ phủ trên lá và thân. Khi chạm vào, các lông này có thể xuyên qua da và đưa vào cơ thể các chất độc, trong đó có những peptide thần kinh gọi là gympietides. Cơn đau có thể dữ dội và kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tháng.

Ảnh: inaturalist

Điều thú vị là gai không chỉ dùng để “đánh trả”. Ở một số cây, chúng còn tạo thành nơi trú ẩn cho các sinh vật nhỏ. Những bụi cây gai dày có thể khiến các loài ăn lá khó tiếp cận, đồng thời cung cấp nơi ẩn náu cho côn trùng và những động vật nhỏ khác.

Về mặt tiến hóa, gai chính là một cuộc chạy đua giữa cây và động vật ăn cỏ. Khi động vật phát triển khả năng ăn những loại thực vật khó tiếp cận, thực vật lại tiến hóa những cơ chế phòng thủ hiệu quả hơn. Những chiếc gai vì thế không đơn giản là “vũ khí” của cây, mà là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa để sinh tồn.

Đôi khi, thiên nhiên tạo ra những hệ thống phòng thủ kỳ lạ đến mức một cái cây đứng yên cũng có thể khiến những kẻ săn mồi phải dè chừng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#các loài cây có gai nguy hiểm #hệ thống gai trong tự nhiên #độc tố và cấu trúc gai #vai trò sinh thái của gai cây #tiến hóa cơ chế phòng thủ thực vật

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