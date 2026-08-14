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Kho tri thức

Tìm hiểu về trung tâm của mọi sự thèm muốn trong não bộ

Nghiên cứu cho thấy, việc kích hoạt GLP-1 trực tiếp ở vách ngăn bên trong não bộ có thể làm giảm việc sử dụng cocaine, amphetamine, thuốc phiện và nicotine.

Tuệ Minh

Các nghiên cứu từ những năm 1970 đã chỉ ra mối liên hệ giữa hình ảnh tưởng tượng sống động và việc lạm dụng ma túy. Hiểu được mối liên hệ giữa sự thèm muốn và việc tiêu thụ là điều cốt lõi để hiểu về chứng nghiện.

Điều này đã là một bí ẩn đối với khoa học thần kinh trong nhiều thập kỷ, nhưng sự ra đời của một nhóm thuốc giảm cân mới có thể đã mang lại cho chúng ta cơ hội cần thiết để hiểu rõ hơn về nó.

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Ký ức về trải nghiệm thôi thúc não bộ đưa ra cảm giác thèm muốn.

Các loại thuốc mới này – bao gồm Ozempic và Wegovy – bắt chước hormone GLP-1 để kích thích giải phóng insulin, làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no.

Chúng được gọi là chất chủ vận GLP-1 và ban đầu được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 vì giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Một tác dụng phụ khác là những người sử dụng các loại thuốc này cũng giảm cân rất nhiều.

Nhưng còn một tác dụng khác ít được công bố hơn. Các nghiên cứu trên người cho thấy chất chủ vận GLP-1 làm giảm lượng rượu tiêu thụ. Các nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật cho thấy những loại thuốc này cũng làm giảm việc sử dụng cocaine, amphetamine, thuốc phiện và nicotine.

Nằm phía trên các vùng não sản sinh dopamine là một khu vực gọi là vách ngăn bên. Cấu trúc não này từ lâu đã được cho là có liên quan đến việc điều chỉnh cảm xúc.

Vào năm 1953, các nhà nghiên cứu hành vi tiên phong người Mỹ Joseph Brady và Walle Nauta đã đặt ra thuật ngữ "cơn thịnh nộ vách ngăn" khi động vật bị tổn thương ở vách ngăn bên cho thấy sự gia tăng hung hăng, trong khi kích thích trực tiếp vùng não này lại làm giảm sự hung hăng.

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Kích hoạt GLP-1 trực tiếp ở vách ngăn bên được chứng minh là giúp giảm cảm giác thèm muốn.

Các nghiên cứu gần đây hơn đã đặt vách ngăn bên vào vị trí trung tâm của mạng lưới kết nối thần kinh. Điều này đã định hình lại cách chúng ta suy nghĩ về chức năng của nó.

Mặc dù mối liên hệ giữa vách ngăn bên và một vùng khác gọi là vùng dưới đồi có thể chịu trách nhiệm cho sự giận dữ do vách ngăn gây ra, vách ngăn bên còn liên kết với nhiều vùng khác có chức năng khác nhau.

Điều quan trọng là, vách ngăn bên chia sẻ thông tin này với các vùng sản sinh dopamine.

Việc kích hoạt GLP-1 trực tiếp ở vách ngăn bên đã được chứng minh gần đây là làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ ở chuột . Đầu năm nay, một nghiên cứu khác cũng cho thấy điều tương tự đối với việc tiêu thụ rượu.

Những phát hiện này đang định hình lại hiểu biết của chúng ta về cách bộ não xử lý thèm muốn và đã tập trung sự chú ý vào vách ngăn bên như là nơi trú ngụ của cảm giác thèm muốn.

ChatGPT hỗ trợ người lớn tuổi đối đầu với chứng Alzeimer.
The Conversation/Otago University
#Vai trò trung tâm thèm muốn trong não bộ #Chất chủ vận GLP-1 và kiểm soát cảm giác đói #Liên hệ giữa vách ngăn bên và hệ thống phần thưởng #Nghiên cứu về cơ chế thần kinh của nghiện rượu và chất gây nghiện #Ảnh hưởng của thuốc GLP-1 trong điều trị béo phì và nghiện

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