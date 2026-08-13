Vết dầu loang đe dọa bờ biển Oman

Dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Oman không chỉ đe dọa hòn đảo gần đó mà hiện lan tới các bãi biển của quốc gia vùng Vịnh này.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Môi trường Oman ngày 12/8 cho biết, dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Oman không chỉ đe dọa một hòn đảo gần đó mà hiện đã lan tới các bãi biển của quốc gia vùng Vịnh này.

"Dầu thô đã rò rỉ từ tàu chở dầu Caroline Bezengi - một tàu bị trừng phạt được cho là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga - khi tàu này chở gần 1 triệu thùng dầu và đã báo cáo xảy ra một vụ nổ vào tháng 6/2026", nguồn tin cho biết.

Dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu mắc kẹt gần đảo Qibliyah ngoài khơi bờ biển Oman ngày 28/7/2026. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ châu Âu/AP.

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy vết dầu loang đã bao phủ diện tích hơn 600 km2, lan rộng nhanh chóng do gió mạnh.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về sự cố này và nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được tiết lộ.

Các chuyên gia môi trường cho biết, vết dầu loang đã lan rộng nhanh chóng trong những tuần gần đây từ con tàu bị chìm một phần ngoài khơi đảo Qabiliyah, đe dọa một khu vực biển được bảo vệ tại đây.

Cơ quan Môi trường Oman cho biết họ đã theo dõi vụ rò rỉ và phát hiện ô nhiễm cũng đã lan tới các bãi biển của Ras Madrakah, cách đảo Qabiliyah khoảng 200 km về phía bắc.

Nhà chức trách cảnh báo rằng các bờ biển phía nam của đảo Masirah, cách vị trí tàu bị chìm hơn 300 km về phía bắc, cũng có thể bị ảnh hưởng trong vài giờ tới.

Tàu Caroline Bezengi dài 247 mét được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga và đã bị Chính phủ Anh cùng Liên minh châu Âu trừng phạt vì vận chuyển dầu Nga. Theo công ty theo dõi dữ liệu địa không gian SynMax Maritime, tàu này đã rời cảng Novorossiysk ở Nga vào tháng 5/2026.

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