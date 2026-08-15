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Bạn đọc - Phản biện

Xã Tân Hà Lâm Hà: Hai nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây lắp hơn 11,6 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) mở thầu gói xây lắp hơn 11,6 tỷ đồng, ghi nhận sự cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp trên địa bàn.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà (Tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất biên bản mở thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông thôn Chiến Thắng đi thôn Liên Hà II, xã Tân Hà Lâm Hà. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1119/QĐ-SXD ngày 20/07/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (được ủy quyền theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND), với nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Gói thầu số 03 có giá dự toán được duyệt là 11.636.612.000 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 720 ngày. Thời điểm đóng/mở thầu hoàn thành lúc 08:04 ngày 12/08/2026.

Bức tranh giá dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 12/08/2026 trên Mạng đấu thầu quốc gia, cuộc đua tại gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu:

Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng chào giá dự thầu 11.496.972.032 đồng. So với giá gói thầu 11.636.612.000 đồng, giá dự thầu của doanh nghiệp này giảm 139.639.968 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 1,20%.

Công ty TNHH Kiến Giang đưa ra giá dự thầu là 11.606.468.453 đồng. Mức giảm giá so với giá gói thầu là 30.143.547 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,26%.

Cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Xét về yếu tố tài chính, giá dự thầu của Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng hiện đang thấp hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Kiến Giang là 109.496.421 đồng.

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Biên bản mở thầu (Nguồn MSC)

Năng lực của hai ứng viên

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy cả hai doanh nghiệp tham gia cuộc đua đều là những đơn vị hoạt động sôi nổi trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng (Mã số thuế: 5801233407), có trụ sở tại Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này sở hữu hồ sơ năng lực đáng chú ý khi từng tham gia 135 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 104 gói, với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận đạt khoảng 1.170.711.055.885 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập đạt khoảng 679.582.680.447 đồng và liên danh đạt khoảng 491.128.375.438 đồng. Tuy nhiên, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng nộp hồ sơ tham dự thầu.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Kiến Giang (Mã số thuế: 5800802770), có trụ sở tại Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia 51 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 29 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 173.358.647.913 đồng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiến Giang thể hiện vị thế "người quen" tại Chủ đầu tư khi từng trúng gói thầu thi công xây dựng công trình do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà làm Chủ đầu tư vào tháng 6/2026 với giá trúng thầu 3.059.469.884 đồng.

Hiện tại, Gói thầu số 03 đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Theo Điều 58 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc xét thầu gói thầu phi tư vấn, mua sắm, xây lắp, hỗn hợp gồm ba phương pháp. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng nhất cho nhà thầu đạt kỹ thuật, giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá quy đổi chi phí vận hành, bảo dưỡng, tiến độ, chất lượng cả vòng đời về cùng mặt bằng, chọn giá thấp nhất xếp đầu. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu công nghệ, viễn thông, bảo hiểm hoặc đặc thù, chọn theo điểm tổng hợp cao nhất. Tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm dùng tiêu chí đạt hoặc không đạt; tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chấm điểm hoặc đạt/không đạt, riêng phương pháp kết hợp phải chấm điểm kỹ thuật tối thiểu đạt 70% tổng điểm.

Theo Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc xét thầu căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tài liệu làm rõ và loại bỏ nội dung hạn chế cạnh tranh. Nếu nhân sự, thiết bị chủ yếu không đáp ứng yêu cầu huy động, nhà thầu được thay thế một lần. Với đấu thầu trong nước, việc xét nhân sự, thiết bị gói xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói EC căn cứ cam kết trước, sau đó mới đối chiếu tài liệu nhà thầu xếp hạng nhất với tối đa hai lần thay đổi. Nhà thầu không bố trí được nhân sự, thiết bị đúng cam kết sẽ bị loại, đánh giá uy tín, khóa tài khoản ba tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu. Trường hợp cố ý kê khai không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả sẽ không được thay thế, bị loại và xử lý gian lận.

Nhà thầu được thay thế hợp đồng tương tự nếu hợp đồng ban đầu không đạt yêu cầu. Đánh giá thực hiện trên bản chụp, nếu sai khác bản gốc làm thay đổi xếp hạng thì nhà thầu bị loại do gian lận. Sai sót không nghiêm trọng được yêu cầu làm rõ hoặc tự định lượng điều chỉnh chi phí hạng mục thiếu nhưng không liên quan giá dự thầu. Nếu hồ sơ vi phạm lỗi cơ bản gồm sai khác, đặt điều kiện, bỏ sót nội dung dẫn đến bị loại, tổ chuyên gia sẽ dừng đánh giá các tiêu chí còn lại. Với gói thầu chia phần, việc xét duyệt bảo đảm tổng giá đề nghị hoặc tổng giá đánh giá thấp nhất, không vượt giá gói thầu duyệt. Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan trực tiếp đến gói thầu.

#Cạnh tranh nhà thầu xây lắp dự án #Chọn nhà thầu qua đấu thầu mạng #Chi tiết gói thầu xây dựng hơn 11 #6 tỷ đồng #Lịch sử tham gia và vị thế các doanh nghiệp #Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo luật

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