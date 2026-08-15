Xã Tân Hà Lâm Hà: Hai nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây lắp hơn 11,6 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà (Tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất biên bản mở thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông thôn Chiến Thắng đi thôn Liên Hà II, xã Tân Hà Lâm Hà. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1119/QĐ-SXD ngày 20/07/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (được ủy quyền theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND), với nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Gói thầu số 03 có giá dự toán được duyệt là 11.636.612.000 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 720 ngày. Thời điểm đóng/mở thầu hoàn thành lúc 08:04 ngày 12/08/2026.

Bức tranh giá dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 12/08/2026 trên Mạng đấu thầu quốc gia, cuộc đua tại gói thầu này ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu:

Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng chào giá dự thầu 11.496.972.032 đồng. So với giá gói thầu 11.636.612.000 đồng, giá dự thầu của doanh nghiệp này giảm 139.639.968 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 1,20%.

Công ty TNHH Kiến Giang đưa ra giá dự thầu là 11.606.468.453 đồng. Mức giảm giá so với giá gói thầu là 30.143.547 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,26%.

Cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Xét về yếu tố tài chính, giá dự thầu của Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng hiện đang thấp hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Kiến Giang là 109.496.421 đồng.

Biên bản mở thầu (Nguồn MSC)

Năng lực của hai ứng viên

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy cả hai doanh nghiệp tham gia cuộc đua đều là những đơn vị hoạt động sôi nổi trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng (Mã số thuế: 5801233407), có trụ sở tại Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này sở hữu hồ sơ năng lực đáng chú ý khi từng tham gia 135 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 104 gói, với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận đạt khoảng 1.170.711.055.885 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập đạt khoảng 679.582.680.447 đồng và liên danh đạt khoảng 491.128.375.438 đồng. Tuy nhiên, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng nộp hồ sơ tham dự thầu.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Kiến Giang (Mã số thuế: 5800802770), có trụ sở tại Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia 51 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 29 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 173.358.647.913 đồng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiến Giang thể hiện vị thế "người quen" tại Chủ đầu tư khi từng trúng gói thầu thi công xây dựng công trình do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà làm Chủ đầu tư vào tháng 6/2026 với giá trúng thầu 3.059.469.884 đồng.

Hiện tại, Gói thầu số 03 đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.