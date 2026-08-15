Phường Hòa Hưng: Nguyên Phúc trúng gói thầu xây lắp Trường Mầm non Măng non I, tiết kiệm 3,74%

Công ty Nguyên Phúc vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp Trường Mầm non Măng non I với giá hơn 5,11 tỷ, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 3,74%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng Nguyễn Xuân Minh vừa ký Quyết định số 217/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Măng non I.

Công trình được triển khai tại số 828 đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP HCM.

Gói thầu xây lắp hơn 5,3 tỷ đồng

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Măng non I được UBND phường Hòa Hưng phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND phường Lê Thị Ngọc Hiền ký.

Nguồn vốn thực hiện dự án được bố trí từ ngân sách Thành phố cấp, theo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường, đặc khu trong giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 141/QĐ-BQLDA và phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp tại Quyết định số 172/QĐ-BQLDA, đều do Giám đốc Nguyễn Xuân Minh ký.

Gói thầu Xây lắp có mã TBMT IB2600373977-00, giá gói thầu được phê duyệt 5.317.956.334 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 45 ngày.

Theo Quyết định số 217/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc (mã số doanh nghiệp 0312410643) được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 5.118.887.023 đồng.

So với giá gói thầu 5.317.956.334 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 199.069.311 đồng, tương đương khoảng 3,74%.

Nguồn: MSC

Ba nhà thầu tham dự

Theo biên bản mở thầu được đăng tải trên Mạng đấu thầu quốc gia, có 3 nhà thầu nộp E-HSDT, gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Việt Pháp và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc.

Trong số này, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long có giá dự thầu thấp nhất, ở mức 4.892.633.551 đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa lập và nội dung tại Quyết định số 217/QĐ-BQLDA, hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại điểm 2.1 và 2.6, khoản 2, Biện pháp tổ chức thi công, Mục 3, Chương III của E-HSMT.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Việt Pháp có giá dự thầu 5.222.111.149 đồng và được đánh giá đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, giá dự thầu của nhà thầu này cao hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc.

Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc có giá dự thầu 5.118.887.023 đồng được lựa chọn. Theo hồ sơ công bố, nhà thầu này đáp ứng các yêu cầu liên quan đến nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và các nội dung đối chiếu tài liệu theo E-HSMT.

Thông tin về nhà thầu trúng thầu

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc được thành lập ngày 09/08/2013, ông Phan Quang Thuận là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 28/36 Lương Văn Can, phường Phú Định, TP HCM.

Dữ liệu trên Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp từng tham gia 59 gói thầu, trong đó trúng 41 gói. Tổng giá trị trúng thầu, bao gồm cả giá trị trúng thầu với tư cách liên danh, là 354.481.522.103 đồng; tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 59.007.452.143 đồng.