Cẩm Mỹ HD trúng liền 3 gói thầu hơn 20 tỷ tại Xuân Đông trong 12 ngày [Kỳ 2]

Dữ liệu trích xuất từ lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, việc trúng Gói thầu số 01 thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 10 vào ngày 28/07/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD nằm trong chuỗi trúng thầu liên tiếp của doanh nghiệp này tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông trong tháng 07/2026.
Chỉ trong vòng 12 ngày (từ ngày 16/07/2026 đến ngày 28/07/2026), ông Lê Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông đã ký 03 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD, với tổng giá trị trúng thầu đạt 20.527.073.224 đồng.
Cụ thể, Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 9 được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTDVTH ngày 16/07/2026. Công ty Cẩm Mỹ HD tham gia với vai trò liên danh (liên danh cùng Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát). Giá dự toán gói thầu là 10.799.859.000 đồng, giá trúng thầu là 10.563.817.000 đồng (tiết kiệm 236.042.000 đồng, đạt tỷ lệ 2,18%).
Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng các phòng chức năng tại trụ sở UBND xã Xuân Đông được phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-TTDVTH ngày 23/07/2026. Công ty Cẩm Mỹ HD là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 4.074.010.107 đồng, giá dự toán 4.121.249.000 đồng (tiết kiệm 47.238.893 đồng, đạt tỷ lệ 1,14%).
Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 10 được phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-TTDVTH ngày 28/07/2026. Với vai trò liên danh (là liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu), Công ty Cẩm Mỹ HD trúng thầu với giá 5.889.246.117 đồng, giá dự toán 5.950.381.000 đồng (tiết kiệm 61.134.883 đồng, đạt tỷ lệ 1,03%) như đã nêu ở kỳ trước.
Trước đó, vào tháng 03/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Xuân Đông cũng đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-VP ngày 22/03/2026, chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD thực hiện Gói thầu số 01: Phát quang các tuyến đường chính trên địa bàn xã Xuân Đông năm 2026 với giá 139.040.000 đồng.
Thống kê tổng quan ghi nhận, Công ty Cẩm Mỹ HD tham gia 03 gói thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông trong tháng 07/2026 và đạt tỷ lệ trúng thầu 100% (3/3 gói). Tổng giá trị trúng thầu tại chủ đầu tư này chiếm hơn 59% tổng giá trị trúng thầu trong toàn bộ lịch sử hoạt động của nhà thầu (hơn 34,7 tỷ đồng). Mặc dù các gói thầu nêu trên đều tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên thực tế chỉ có 01 nhà thầu (hoặc liên danh) nộp hồ sơ dự thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dao động từ 1,03% đến 2,18%.
Phân tích dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ, chất lượng, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của gói thầu.
Luật sư Lập nhận định, đối với các gói thầu quy mô lớn liên tiếp chỉ có 01 nhà thầu tham gia dự thầu và đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp, người đứng đầu chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình. Đồng thời, chủ đầu tư cần chủ động rà soát quy trình lập, thẩm định E-HSMT, kiểm tra chất lượng lập dự toán và xem xét áp dụng giải pháp thương thảo giảm giá theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.
Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.