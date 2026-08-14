Cẩm Mỹ HD trúng liền 3 gói thầu hơn 20 tỷ tại Xuân Đông trong 12 ngày [Kỳ 2]

Dữ liệu trích xuất từ lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, việc trúng Gói thầu số 01 thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 10 vào ngày 28/07/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD nằm trong chuỗi trúng thầu liên tiếp của doanh nghiệp này tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông trong tháng 07/2026.

Chỉ trong vòng 12 ngày (từ ngày 16/07/2026 đến ngày 28/07/2026), ông Lê Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông đã ký 03 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD, với tổng giá trị trúng thầu đạt 20.527.073.224 đồng.

Cụ thể, Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 9 được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTDVTH ngày 16/07/2026. Công ty Cẩm Mỹ HD tham gia với vai trò liên danh (liên danh cùng Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát). Giá dự toán gói thầu là 10.799.859.000 đồng, giá trúng thầu là 10.563.817.000 đồng (tiết kiệm 236.042.000 đồng, đạt tỷ lệ 2,18%).

Quyết định số 150/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng các phòng chức năng tại trụ sở UBND xã Xuân Đông được phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-TTDVTH ngày 23/07/2026. Công ty Cẩm Mỹ HD là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 4.074.010.107 đồng, giá dự toán 4.121.249.000 đồng (tiết kiệm 47.238.893 đồng, đạt tỷ lệ 1,14%).

Quyết định số 164/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Gói thầu số 01 (Xây lắp) - Thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước thuộc Dự án Đường tổ 6 ấp 10 được phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-TTDVTH ngày 28/07/2026. Với vai trò liên danh (là liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu), Công ty Cẩm Mỹ HD trúng thầu với giá 5.889.246.117 đồng, giá dự toán 5.950.381.000 đồng (tiết kiệm 61.134.883 đồng, đạt tỷ lệ 1,03%) như đã nêu ở kỳ trước.

Trước đó, vào tháng 03/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Xuân Đông cũng đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-VP ngày 22/03/2026, chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cẩm Mỹ HD thực hiện Gói thầu số 01: Phát quang các tuyến đường chính trên địa bàn xã Xuân Đông năm 2026 với giá 139.040.000 đồng.

Thống kê tổng quan ghi nhận, Công ty Cẩm Mỹ HD tham gia 03 gói thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông trong tháng 07/2026 và đạt tỷ lệ trúng thầu 100% (3/3 gói). Tổng giá trị trúng thầu tại chủ đầu tư này chiếm hơn 59% tổng giá trị trúng thầu trong toàn bộ lịch sử hoạt động của nhà thầu (hơn 34,7 tỷ đồng). Mặc dù các gói thầu nêu trên đều tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên thực tế chỉ có 01 nhà thầu (hoặc liên danh) nộp hồ sơ dự thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dao động từ 1,03% đến 2,18%.

Phân tích dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ, chất lượng, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Luật sư Lập nhận định, đối với các gói thầu quy mô lớn liên tiếp chỉ có 01 nhà thầu tham gia dự thầu và đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp, người đứng đầu chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình. Đồng thời, chủ đầu tư cần chủ động rà soát quy trình lập, thẩm định E-HSMT, kiểm tra chất lượng lập dự toán và xem xét áp dụng giải pháp thương thảo giảm giá theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.