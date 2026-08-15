Nam Việt Đắk Nông liên tiếp trúng 5 gói thầu sát nút tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận loạt 5 gói thầu xây dựng quy mô gần 70 tỷ đồng trong năm 2026 do Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu tại Lâm Đồng đều đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ dao động từ 0,20% đến 0,31%.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận những con số trúng thầu sát nút đáng chú ý của Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông (Mã số thuế: 6400328420, địa chỉ tại Tổ 5, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Trong bối cảnh địa giới hành chính được sắp xếp tinh gọn theo mô hình chính quyền 2 cấp, các gói thầu xây lắp do UBND các xã hoặc các phòng ban chuyên môn cấp phường, xã làm đại diện chủ đầu tư liên tục được phê duyệt cho nhà thầu này với tỷ lệ giảm giá cho ngân sách nhà nước ở mức siêu thấp. Đây là tín hiệu đòi hỏi cơ quan quản lý cần rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế trong công tác sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại một số đơn vị cơ sở.

Gói thầu đầu tiên ghi nhận tình trạng này thuộc dự án "Xây dựng Nhà thi đấu đa năng, hệ thống PCCC, nhà vệ sinh, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng". Dự án do UBND xã D'Ran phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 02/07/2026. Trong đó, Gói thầu số 05 (Thi công công trình) có giá gói thầu được duyệt là 9.279.928.000 đồng.

Nguồn MSC

Ngày 28/07/2026, Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã D’Ran (đơn vị đại diện bên mời thầu) đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-VHXH công nhận Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu qua mạng (Mã TBMT: IB2600345607) với giá trúng thầu 9.251.423.127 đồng. Sau cuộc thầu quy mô hơn 9,2 tỷ đồng này, nguồn ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 28.504.873 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp đạt 0,31%.

Mẫu số tiết kiệm nhỏ giọt tiếp tục lặp lại ở quy mô lớn hơn tại dự án "Đường giao thông liên thôn 10 đi thôn 11 xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng" do UBND xã Quảng Hòa làm chủ đầu tư. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 348/QĐ-UBND ngày 03/07/2026 xác định giá gói thầu thi công xây dựng là 16.000.369.000 đồng.

Đến ngày 29/07/2026, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng (Mã TBMT: IB2600349402) do đại diện chủ đầu tư ký ban hành đã phê duyệt Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu ban đầu là 15.996.581.312 đồng, sau đó áp dụng tỷ lệ giảm giá 0,2% để đưa giá dự thầu về mức 15.964.588.149 đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng ghi nhận giá trúng thầu được làm tròn giảm còn 15.964.588.000 đồng. Số tiền tiết kiệm thu về cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 35.781.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cực thấp 0,22%.

Quyết định 104/QĐ-KT. Nguồn MSC

Tại phường Bắc Gia Nghĩa, dự án "Nâng cấp, sửa chữa mặt đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đường Nơ Trang Lơng nối đường Lương Thế Vinh" do UBND phường Bắc Gia Nghĩa làm chủ đầu tư cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Dự án có giá gói thầu xây lắp được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/07/2026) là 13.072.681.000 đồng.

Quyết định 174/QĐ-KTHTĐT. Nguồn MSC

Ngày 27/07/2026, Ông Lê Văn Hà - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 174/QĐ-KTHTĐT (Mã TBMT: IB2600355021), phê duyệt Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu độc lập. Tại gói thầu này, giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu là 13.044.694.765 đồng và quyết định phê duyệt chính thức ghi nhận giá trúng thầu làm tròn là 13.044.694.000 đồng. Gói thầu quy mô hơn 13 tỷ đồng này mang lại mức tiết kiệm chỉ đạt 27.987.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,21%.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, dự án "Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Tú Xương và các tuyến phía sau trường chính trị tỉnh Đắk Nông cũ thuộc Khu TĐC 23ha" do UBND phường Đông Gia Nghĩa làm chủ đầu tư cũng ghi nhận các số liệu sát nút. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 với giá gói thầu thi công xây dựng là 17.133.200.000 đồng.

Đến ngày 27/07/2026, Ông Nguyễn Thọ Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Gia Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 179/QĐ-KTHT&ĐT (Mã TBMT: IB2600345987), phê duyệt Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu. Nhà thầu nộp hồ sơ với giá dự thầu 17.113.271.025 đồng và áp dụng giảm giá 0,1% để đưa giá dự thầu về mức 17.096.157.753 đồng; giá trúng thầu phê duyệt chính thức là 17.096.157.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thực tế thu về cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,22%.

Cuối cùng là Gói thầu số 01: Toàn bộ Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án "Nâng cấp đường thôn Tân Lâm 9 tới giáp ranh địa phận xã Hòa Ninh" do Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng làm đại diện chủ đầu tư. Dự án có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-VP ngày 01/07/2026 với giá gói thầu duyệt trong kết quả LCNT chính thức là 12.550.559.445 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 31/07/2026 do Ông Nguyễn Ngọc Nhã - Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng ký (Mã TBMT: IB2600349785) công nhận Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu với giá đề nghị trúng thầu là 12.525.458.000 đồng (làm tròn từ giá dự thầu gốc 12.525.458.326 đồng). Gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách 25.101.445 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt 0,20%.

Nhận định về thực trạng loạt gói thầu có tỷ lệ giảm giá siêu thấp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) bày tỏ góc nhìn phân tích chuyên sâu: "Một nhà thầu liên tục trúng hàng loạt gói thầu quy mô lớn tại cùng một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp – đều dưới mức 0,3% – là một hiện tượng bất thường cần được rà soát kỹ lưỡng. Hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm thu hút sự cạnh tranh lành mạnh để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu. Khi các cuộc đấu thầu quy mô hàng chục tỷ đồng liên tiếp rơi vào cảnh sát giá trần, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương cần phải được kích hoạt mạnh mẽ để kiểm tra tính độc lập, khách quan của các đơn vị tư vấn và xem xét liệu hồ sơ mời thầu có những tiêu chí hạn chế nhà thầu hay không".

Bên cạnh đó, việc người đứng đầu hoặc đại diện các chủ đầu tư liên tục ký duyệt các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sát nút cũng đặt ra những dấu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý đầu tư công.

Những nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích, bóc tách sâu hơn dưới lăng kính kỹ thuật chấm thầu và rào cản hồ sơ mời thầu trong kỳ tiếp theo.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Kỳ 2: Dấu hỏi về tính cạnh tranh của loạt gói thầu tại Lâm Đồng