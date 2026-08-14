Bộ trưởng Hegseth nói Mỹ có thể phong tỏa cảng biển Iran 'vô thời hạn'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 tuyên bố rằng Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran "vô thời hạn" nhờ khả năng điều động tàu thuyền ra vào khu vực khi cần thiết, AP đưa tin.

Duy trì cuộc phong tỏa chừng nào còn cần thiết

"Chúng tôi có thể duy trì cuộc phong tỏa chừng nào cần thiết. Hải quân Mỹ có thể duy trì cuộc phong tỏa như vậy vô thời hạn vì chúng tôi sẽ luân phiên đưa tàu ra vào như chúng tôi đã và sẽ tiếp tục làm”, Bộ trưởng Hegseth nói với các phóng viên tại Panama, nơi ông đến để tham dự lễ bế mạc cuộc tập trận đa quốc gia.

“Không một quốc gia nào, không một lực lượng hải quân nào trên thế giới có khả năng tạo ra một bức 'tường thép vững' chắc như Hải quân Mỹ. Vì vậy, Iran biết rằng họ không thể ra vào khu vực bị phong tỏa này và họ cũng biết rằng không có thời hạn cụ thể nào cho việc đó”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố Mỹ có "quyền kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz và cam kết duy trì lệnh phong tỏa hải quân, song Iran bác bỏ việc Washington kiểm soát tuyến đường thủy này.

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington đang hướng về Trung Đông?

Theo AP, tàu sân bay USS George Washington đóng tại Thái Bình Dương đã bắt đầu hướng về Trung Đông trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về vấn đề sức khỏe tâm thần và thiếu hụt nguồn cung trên tàu USS Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai dài ngày trong khu vực.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm 13/8 rằng những thông tin về sự cố trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln là "hoàn toàn sai lệch".

Một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên cho biết, tàu sân bay USS George Washington đang ở eo biển Malacca, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và đang hướng đến Ấn Độ Dương. Một nguồn tin trước đó cho biết, tàu USS George Washington sẽ thay thế tàu USS Abraham Lincoln đóng tại Trung Đông.

Ông Vance nói về khả năng cuộc chiến Mỹ - Iran kết thúc

Phó Tổng thống JD Vance dường như đang hạ thấp kỳ vọng về việc eo biển Hormuz sẽ trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2/2026. Trong một cuộc phỏng vấn, ông dự đoán rằng cuộc chiến sẽ kết thúc với việc Mỹ ở vị thế mạnh hơn, Iran không có vũ khí hạt nhân, và eo biển Hormuz sẽ "trở lại trạng thái mà giá dầu và khí đốt ổn định cho người dân Mỹ".

Ông Vance không đề cập đến việc eo biển này mở cửa và miễn phí cho các tàu thuyền đi qua.

Những bình luận của Phó Tổng thống Vance dường như cũng cho thấy chính quyền Mỹ tập trung nhiều hơn vào tác động kinh tế của cuộc chiến hơn là mục tiêu ban đầu.

“Mục tiêu số một là giữ cho giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên khắp cả nước”, ông Vance nói. Theo Phó Tổng thống Mỹ, mục tiêu thứ hai là đảm bảo Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP.

Iran - Oman phối hợp làm sạch vết dầu lan rộng ngoài khơi bờ biển

Các vụ tràn dầu lan rộng ngoài khơi bờ biển Iran và Oman đang làm dấy lên lo ngại về thiệt hại môi trường khi những tàu chở dầu trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

Iran hôm 13/8 cho biết họ đang nỗ lực dọn dẹp vết dầu loang do sự cố tràn dầu ngoài khơi đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Hình ảnh do hãng thông tấn ISNA của Iran công bố cho thấy dầu loang trên các bãi biển của hòn đảo.

Mặc dù Iran chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu, nhưng công ty TankerTrackers.com cho biết dường như vụ việc bắt đầu từ cuộc tấn công của Iran vào một tàu chở hàng ngoài khơi Oman.

Oman đang ứng phó với vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu mắc kẹt gần đảo Qibliyah ngoài khơi bờ biển Oman. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ châu Âu/AP.

Trong khi đó, Oman đang ứng phó với một vụ tràn dầu khác ở Biển Ả Rập, xuất phát từ một tàu chở dầu mắc kẹt đang chìm dần ngoài khơi bờ biển phía nam nước này.

Một công ty ứng phó và quản lý rủi ro hàng hải của Anh hôm 13/8 cho biết họ đã được thuê để trục vớt tàu chở dầu và ngăn chặn sự rò rỉ dầu ngoài khơi Oman. Dầu rò rỉ từ con tàu đã lan rộng trong nhiều tuần, đến các bờ biển cách con tàu hàng trăm km về phía bắc.

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