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Bạn đọc - Phản biện

Xây lắp điện Thành Duy trúng thầu tại xã Đức Trọng: Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng

Gói thầu lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở xã Đức Trọng ghi nhận tính cạnh tranh cao khi có 3 nhà thầu tham dự, tiết kiệm hơn 1,02 tỷ cho ngân sách.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Đức Cảnh đã ký Quyết định số 515/QĐ-VP ngày 05/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị. Gói thầu thuộc dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng... trên địa bàn xã.

Tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,02 tỷ đồng

Theo hồ sơ phê duyệt, gói thầu có giá được duyệt là 5.320.508.096 đồng. Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy được phê duyệt trúng thầu với giá 4.293.932.732 đồng. Mức chênh lệch giảm giá trực tiếp cho ngân sách địa phương đạt 1.026.575.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 19,29%.

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Quyết định số 515/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 18; đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc Tế Việt.

Quá trình mở thầu ngày 18/07/2026 ghi nhận tính cạnh tranh thực chất khi có 03 nhà thầu tham dự. Cả 03 đơn vị đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả chấm điểm và so sánh giá dự thầu xác định Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy xếp hạng thứ 1. Hai đơn vị còn lại trượt thầu do giá dự thầu cao hơn gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng (giá dự thầu 4.892.640.417,555 đồng, xếp hạng 2) và Công ty TNHH Thương mại Tái Lợi (giá dự thầu 5.267.308.389 đồng, xếp hạng 3).

Năng lực thi công và dấu ấn tại địa phương

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy (mã số thuế 5800309477) có trụ sở đăng ký tại số 05 Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 9/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình công ích và hạ tầng kỹ thuật.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp đã tham gia khoảng 61 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 35 gói, trượt 24 gói và 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 256.779.986.250 đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập xấp xỉ 54.845.143.054 đồng và vai trò liên danh khoảng 201.934.843.196 đồng).

Tỉnh Lâm Đồng là địa bàn tham gia chính của đơn vị với 37 gói thầu. Doanh nghiệp từng thực hiện nhiều gói thầu tại các đơn vị quản lý địa phương như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (trúng 6/6 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt cũ (trúng 5/5 gói); Trung tâm Quản lý Nhà tỉnh Lâm Đồng (trúng 3/3 gói)... Sự am hiểu địa hình cùng năng lực chuyên môn sẵn có giúp nhà thầu tối ưu hóa chi phí vận hành, đưa ra mức giá cạnh tranh khi tham dự thầu qua mạng.

Đánh giá từ góc nhìn chuyên gia

Bình luận về kết quả đấu thầu tại Gói thầu số 05, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 19,29% là con số ấn tượng đối với một gói thầu xây lắp chiếu sáng quy mô hơn 5 tỷ đồng. Khi hồ sơ mời thầu không có tiêu chí hạn chế, kết hợp với hình thức đấu thầu công khai qua Mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu sẽ cạnh tranh sòng phẳng về giá. Mức giảm giá hơn 1 tỷ đồng mang lại hiệu quả thiết thực cho ngân sách địa phương.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang đánh giá, việc ghi nhận 03 nhà thầu cùng vượt qua vòng kỹ thuật và cạnh tranh về giá thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng. Kết quả này bám sát tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong đấu thầu đầu tư công năm 2026, đồng thời tuân thủ đúng các định hướng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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