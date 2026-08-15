Xây lắp điện Thành Duy trúng thầu tại xã Đức Trọng: Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng

Gói thầu lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở xã Đức Trọng ghi nhận tính cạnh tranh cao khi có 3 nhà thầu tham dự, tiết kiệm hơn 1,02 tỷ cho ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Đức Cảnh đã ký Quyết định số 515/QĐ-VP ngày 05/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị. Gói thầu thuộc dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng... trên địa bàn xã.

Tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,02 tỷ đồng

Theo hồ sơ phê duyệt, gói thầu có giá được duyệt là 5.320.508.096 đồng. Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy được phê duyệt trúng thầu với giá 4.293.932.732 đồng. Mức chênh lệch giảm giá trực tiếp cho ngân sách địa phương đạt 1.026.575.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 19,29%.

Quyết định số 515/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 18; đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc Tế Việt.

Quá trình mở thầu ngày 18/07/2026 ghi nhận tính cạnh tranh thực chất khi có 03 nhà thầu tham dự. Cả 03 đơn vị đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả chấm điểm và so sánh giá dự thầu xác định Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy xếp hạng thứ 1. Hai đơn vị còn lại trượt thầu do giá dự thầu cao hơn gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng (giá dự thầu 4.892.640.417,555 đồng, xếp hạng 2) và Công ty TNHH Thương mại Tái Lợi (giá dự thầu 5.267.308.389 đồng, xếp hạng 3).

Năng lực thi công và dấu ấn tại địa phương

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy (mã số thuế 5800309477) có trụ sở đăng ký tại số 05 Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 9/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình công ích và hạ tầng kỹ thuật.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp đã tham gia khoảng 61 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 35 gói, trượt 24 gói và 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 256.779.986.250 đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập xấp xỉ 54.845.143.054 đồng và vai trò liên danh khoảng 201.934.843.196 đồng).

Tỉnh Lâm Đồng là địa bàn tham gia chính của đơn vị với 37 gói thầu. Doanh nghiệp từng thực hiện nhiều gói thầu tại các đơn vị quản lý địa phương như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (trúng 6/6 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt cũ (trúng 5/5 gói); Trung tâm Quản lý Nhà tỉnh Lâm Đồng (trúng 3/3 gói)... Sự am hiểu địa hình cùng năng lực chuyên môn sẵn có giúp nhà thầu tối ưu hóa chi phí vận hành, đưa ra mức giá cạnh tranh khi tham dự thầu qua mạng.

Đánh giá từ góc nhìn chuyên gia

Bình luận về kết quả đấu thầu tại Gói thầu số 05, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 19,29% là con số ấn tượng đối với một gói thầu xây lắp chiếu sáng quy mô hơn 5 tỷ đồng. Khi hồ sơ mời thầu không có tiêu chí hạn chế, kết hợp với hình thức đấu thầu công khai qua Mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu sẽ cạnh tranh sòng phẳng về giá. Mức giảm giá hơn 1 tỷ đồng mang lại hiệu quả thiết thực cho ngân sách địa phương.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang đánh giá, việc ghi nhận 03 nhà thầu cùng vượt qua vòng kỹ thuật và cạnh tranh về giá thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng. Kết quả này bám sát tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong đấu thầu đầu tư công năm 2026, đồng thời tuân thủ đúng các định hướng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.