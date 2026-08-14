Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Tiến Dũng Phát trúng gói thầu 5,16 tỷ tại Long Hưng [Kỳ 1]

Tại gói thầu sửa chữa trụ sở ở phường Long Hưng, Công ty Tiến Dũng Phát là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng với giá hơn 5,16 tỷ đồng, tiết kiệm 4,08% ngân sách.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng (TP Đồng Nai) - Trần Huỳnh Sơn đã ký Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng.

Dự án này có tổng mức đầu tư 7.529.180.373 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 do Chủ tịch UBND phường Long Hưng ký. Trong đó, Gói thầu số 01 có giá gói thầu 5.386.188.793 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát với giá trúng thầu 5.166.311.016 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 219.877.777 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,08%. Phương thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày. Quá trình đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông thực hiện.

1786589920695-703199000672179758-4138090355331074433-h.jpg
Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, tại thời điểm đóng thầu ngày 30/07/2026, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát nộp hồ sơ dự thầu.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát (mã số thuế 3603854920) có địa chỉ trụ sở tại số 11, tổ 8, ấp Suối Tiên, xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này là một gương mặt quen thuộc trong hoạt động đấu thầu đầu tư công tại địa phương.

Tính đến tháng 08/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 25 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 39.467.440.856 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm 33.140.551.180 đồng; giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 6.326.889.676 đồng.

Thống kê địa bàn hoạt động cho thấy, 28/29 gói thầu mà doanh nghiệp tham gia nằm trên địa bàn TP Đồng Nai. Doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ đấu thầu với 21 chủ đầu tư và 8 bên mời thầu tại địa phương.

Nhiều gói thầu xây lắp, sửa chữa trụ sở và trường học tại các phường, xã trên địa bàn TP Đồng Nai ghi nhận sự trúng thầu của doanh nghiệp này. Điển hình như tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Bình, nhà thầu trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 3,83 tỷ đồng. Tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, doanh nghiệp trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 4,37 tỷ đồng. Tại Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Tân, nhà thầu trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 778,8 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trúng nhiều gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường tiểu học như Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (hơn 2,22 tỷ đồng), Trường Tiểu học Phù Đổng (hơn 1,92 tỷ đồng), Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu (1 tỷ đồng)...

Dưới góc nhìn của Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP. HCM), việc Gói thầu số 01 đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,08% (giảm gần 220 triệu đồng) là một chỉ số tích cực, phản ánh nỗ lực tối ưu hóa ngân sách của chủ đầu tư. Kết quả này không chỉ hiện thực hóa tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả và trách nhiệm trong đấu thầu, mà còn bám sát hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về triển khai các giải pháp tiết kiệm triệt để vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng quan điểm về tính pháp lý của quy trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích rằng theo khoản 5 Điều 140 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tại thời điểm đóng thầu nếu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ lưu ý rằng quyền tự chủ này phải đi đôi với trách nhiệm kiểm soát nghiêm ngặt nội dung E-HSMT. Theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Đồng Nai: Cận cảnh hệ sinh thái đấu thầu của Công ty Tiến Dũng Phát tại Long Bình

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI CHỈ CÓ 01 NHÀ THẦU THAM DỰ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Căn cứ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

1. Về tính hợp lệ khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự: Trường hợp tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khi đến thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Hệ thống tự động mở thầu. Chủ đầu tư không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu mà tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu duy nhất này theo quy định tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Nếu E-HSDT đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Về nguyên tắc tiết kiệm vốn đầu tư công: Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, thương thảo và kiểm soát chặt chẽ giá gói thầu, giá trúng thầu nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 3% đến 6% được đánh giá là đạt mức tiết kiệm tốt, góp phần chống lãng phí trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư công tại các địa phương.

#quy trình đấu thầu công khai tại Long Hưng #kết quả lựa chọn nhà thầu độc lập #tối ưu hóa ngân sách dự án xây dựng #quy định về cạnh tranh trong đấu thầu #ảnh hưởng của luật đấu thầu mới

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Anh Dũng và loạt gói trúng thầu sát giá tại TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Trong vòng 17 ngày, Công ty Xây dựng Anh Dũng đã trúng 4 gói thầu xây lắp giao thông hơn 53 tỷ tại TP Đồng Nai, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ từ 0,02% - 0,05%.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh đáng chú ý về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng (MST: 3600281397) tại địa bàn TP Đồng Nai trong tháng 7/2026. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, doanh nghiệp này đã được công bố trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trúng thầu khoảng 53,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn chính là hiệu quả kinh tế của các cuộc đấu thầu này khi tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt con số "tượng trưng", chưa tới 22 triệu đồng trên tổng quy mô đầu tư khổng lồ.

Tại xã La Ngà, ngày 13/07/2026, ông Huỳnh Tấn Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã La Ngà đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp trọng điểm. Đầu tiên là Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp đường Cột Cờ ấp 94 (mã số IB2600282540) theo Quyết định số 156/QĐ-PKT. Gói thầu này có giá dự toán là 7.751.660.000 đồng, Liên danh đường Cột cờ ấp 94 (do Công ty Anh Dũng đứng đầu) trúng thầu với giá 7.750.000.000 đồng. Con số tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 1.660.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,02%. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất tham gia là Liên danh TA đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lộ diện nhà thầu trúng gói cải tạo Trường TH Đăk Á hơn 17 tỷ tại Bù Gia Mập

Gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Đăk Á ghi nhận duy nhất Liên danh Đức Thịnh Phát - Hùng Hưng - Minh Phương tham dự, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập - Dương Công Tuấn đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH ngày 31/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đăk Á (xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 17.677.974.422 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Đăk Á với giá trúng thầu 17.500.604.822 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 177.369.600 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lộ diện nhà thầu trúng gói sửa chữa Trường Võ Trường Toản tại Phường Hố Nai

Tại gói thầu thi công xây dựng sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản, Liên danh VN CONS - Thiên Tân trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,98%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hố Nai (TP Đồng Nai) - Phạm Thanh Phong vừa ký Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH ngày 07/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây dựng): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản.

Gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,98%

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

TP HCM: Liên danh Ngọc Toàn Thành trúng gói thầu ĐH 701 hơn 21,77 tỷ

TP HCM: Liên danh Ngọc Toàn Thành trúng gói thầu ĐH 701 hơn 21,77 tỷ

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án hệ thống thoát nước đường ĐH 701, ĐH 704 và đường Định Hiệp 12 tại xã Dầu Tiếng, TP HCM có giá dự toán hơn 21,88 tỷ đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ, Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 21,77 tỷ đồng.