TP Đồng Nai: Tiến Dũng Phát trúng gói thầu 5,16 tỷ tại Long Hưng [Kỳ 1]

Tại gói thầu sửa chữa trụ sở ở phường Long Hưng, Công ty Tiến Dũng Phát là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng với giá hơn 5,16 tỷ đồng, tiết kiệm 4,08% ngân sách.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng (TP Đồng Nai) - Trần Huỳnh Sơn đã ký Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng.

Dự án này có tổng mức đầu tư 7.529.180.373 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 do Chủ tịch UBND phường Long Hưng ký. Trong đó, Gói thầu số 01 có giá gói thầu 5.386.188.793 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát với giá trúng thầu 5.166.311.016 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 219.877.777 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,08%. Phương thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày. Quá trình đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông thực hiện.

Quyết định số 74/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, tại thời điểm đóng thầu ngày 30/07/2026, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát nộp hồ sơ dự thầu.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát (mã số thuế 3603854920) có địa chỉ trụ sở tại số 11, tổ 8, ấp Suối Tiên, xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này là một gương mặt quen thuộc trong hoạt động đấu thầu đầu tư công tại địa phương.

Tính đến tháng 08/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Dũng Phát đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 25 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 39.467.440.856 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm 33.140.551.180 đồng; giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 6.326.889.676 đồng.

Thống kê địa bàn hoạt động cho thấy, 28/29 gói thầu mà doanh nghiệp tham gia nằm trên địa bàn TP Đồng Nai. Doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ đấu thầu với 21 chủ đầu tư và 8 bên mời thầu tại địa phương.

Nhiều gói thầu xây lắp, sửa chữa trụ sở và trường học tại các phường, xã trên địa bàn TP Đồng Nai ghi nhận sự trúng thầu của doanh nghiệp này. Điển hình như tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Bình, nhà thầu trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 3,83 tỷ đồng. Tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, doanh nghiệp trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 4,37 tỷ đồng. Tại Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Tân, nhà thầu trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 778,8 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trúng nhiều gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường tiểu học như Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (hơn 2,22 tỷ đồng), Trường Tiểu học Phù Đổng (hơn 1,92 tỷ đồng), Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu (1 tỷ đồng)...

Dưới góc nhìn của Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP. HCM), việc Gói thầu số 01 đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,08% (giảm gần 220 triệu đồng) là một chỉ số tích cực, phản ánh nỗ lực tối ưu hóa ngân sách của chủ đầu tư. Kết quả này không chỉ hiện thực hóa tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả và trách nhiệm trong đấu thầu, mà còn bám sát hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về triển khai các giải pháp tiết kiệm triệt để vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng quan điểm về tính pháp lý của quy trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích rằng theo khoản 5 Điều 140 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tại thời điểm đóng thầu nếu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ lưu ý rằng quyền tự chủ này phải đi đôi với trách nhiệm kiểm soát nghiêm ngặt nội dung E-HSMT. Theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

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