Gãy 'cậu nhỏ' vì hành động dại dột lúc ngủ dậy

Sau khi tự bẻ dương vật đang cương, nam thanh niên đau dữ dội, sưng tụ máu vùng kín và được bác sĩ chẩn đoán gãy dương vật.

Ngày 15/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, Khoa Ngoại Tiết niệu – Nam khoa vừa phẫu thuật cấp cứu cho một nam thanh niên nhập viện trong tình trạng dương vật sưng đau, tụ máu sau khi tự bẻ dương vật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, khi dương vật đang cương cứng, nam thanh niên đã dùng tay bẻ. Trong lúc thực hiện, người bệnh bất ngờ đau nhói dữ dội, dương vật nhanh chóng xìu xuống.

Ngay sau đó, vùng mu và quanh dương vật bị sưng đau, tụ máu, khối sưng lan xuống bìu nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho nam bệnh nhân. Ảnh: Trúc Đào.

Tại đây, kết quả thăm khám và siêu âm Doppler màu cho thấy có nhiều máu tụ dưới da vùng gốc dương vật. Người bệnh được chẩn đoán gãy dương vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện tổn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Không chỉ bao trắng thể hang bị rách, thể xốp cũng bị vỡ, vị trí tổn thương nằm sát niệu đạo. Các bác sĩ đã lấy máu tụ, khâu phục hồi bao trắng thể hang và thể xốp, đồng thời kiểm tra, bảo tồn niệu đạo.

Sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu và tụ máu được kiểm soát, người bệnh hồi phục tốt, đi tiểu bình thường và khả năng cương dương được bảo tồn.

Theo BS Dương Ngọc Hiệp, Khoa Ngoại Tiết niệu – Nam khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cho biết: “Đây là dạng tổn thương phức tạp, khó tiếp cận và có nguy cơ ảnh hưởng đến niệu đạo. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng như hẹp niệu đạo, cong dương vật, rối loạn cương hoặc ảnh hưởng chức năng tiểu tiện, tình dục…”.