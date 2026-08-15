Công ty Toàn Hạnh Phát trúng gói thầu 15,8 tỷ tại xã Ka Đô, tiết kiệm dưới 1%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc UBND xã Ka Đô. Dự án này có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, do UBND xã Ka Đô làm chủ đầu tư (đơn vị trực tiếp quản lý là Văn phòng HĐND và UBND xã Ka Đô).

Chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ, tiết kiệm dưới 1%

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 599/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Ka Đô Nguyễn Hữu Chi ký, Gói thầu số 03 có giá gói thầu được xác định là 15.968.557.161 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 24 tháng (730 ngày).

Thông báo mời thầu số IB2600352350-00 được đăng tải ngày 10/07/2026 sau khi Chủ tịch UBND xã Ka Đô Nguyễn Hữu Chi ký Quyết định phê duyệt E-HSMT số 623/QĐ-UBND cùng ngày.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 19/07/2026, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát nộp hồ sơ dự thầu với giá dự thầu 15.809.352.231 đồng.

Ngày 28/07/2026, Chủ tịch UBND xã Ka Đô Nguyễn Hữu Chi đã ký Quyết định số 681/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát chính thức trúng thầu với giá 15.809.352.231 đồng.

So với giá gói thầu 15.968.557.161 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 159.204.930 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,99%.

Quyết định số 681/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Mối quan hệ quen thuộc với các đơn vị tư vấn

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát (mã số doanh nghiệp 5801180339) có trụ sở tại TDP Nghĩa Lập 4, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 10/2012, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và hàng hóa.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 64 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 52 gói và trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận đạt khoảng 128.931.043.551 đồng (trong đó giá trị trúng thầu độc lập đạt xấp xỉ 91.140.092.404 đồng, giá trị trúng thầu liên danh đạt khoảng 37.790.951.147 đồng). Địa bàn hoạt động đấu thầu tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng với 59/64 gói thầu tham gia.

Đáng chú ý, tại Gói thầu số 03 trụ sở UBND xã Ka Đô, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Triều An. Lịch sử dữ liệu thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát đã từng tham gia 5 gói thầu do Công ty Tư vấn Triều An làm bên mời thầu/tư vấn và trúng tuyệt đối cả 5/5 gói thầu (tỷ lệ 100%) với tổng giá trị hơn 2,28 tỷ đồng.

Tương tự, đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tứ Hải. Trong lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát đã tham gia khoảng 7 gói thầu do Công ty Tư vấn Tứ Hải làm bên mời thầu/tư vấn, trúng 5 gói thầu với tổng giá trị khoảng 12,47 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Hạnh Phát đã tham gia 12 gói thầu và trúng 10 gói thầu với tổng giá trị khoảng 62,49 tỷ đồng.

Ý kiến chuyên gia và yêu cầu từ khung pháp lý

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi xuyên suốt trong hành lang pháp lý đấu thầu hiện nay. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Do đó, khi một gói thầu có giá trị lớn nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát nút giá dự toán, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình và rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí về năng lực, kỹ thuật để loại bỏ các rào cản mang tính định hướng cho nhà thầu "thân hữu".

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn liền với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, đặc biệt là việc khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy mô gói thầu nếu có. Đồng thời, chiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, các đơn vị cần triển khai đồng bộ giải pháp tiết kiệm, rà soát cắt giảm chi phí chưa cần thiết ngay từ khâu lập dự toán và đẩy mạnh thương thảo về giá.