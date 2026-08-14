Cần Thơ: Vì sao hai nhà thầu giá thấp cùng trượt tại gói thầu đường rạch Lăng Cù?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Trường Thành thành phố Cần Thơ vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến đường bê tông rạch Lăng Cù (bên phải) tại ấp Thới Phước 1, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư 13.466.525.429 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân địa phương.

Đối thủ giảm giá 1,74 tỷ đồng trượt kỹ thuật

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 482/QĐ-PKT ngày 22/06/2026 do Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Thịnh ký, Gói thầu Thi công xây dựng có giá gói thầu được phê duyệt là 12.088.098.614 đồng. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 525/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 và đăng tải công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia (mã TBMT: IB2600331774 - 00) với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 240 ngày.

Đến thời điểm đóng mở thầu ngày 10/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với các mức giá chào có sự chênh lệch đáng kể. Trong đó, Liên danh thi công Lăng Cù chào giá thấp nhất là 10.342.478.501 đồng (thấp hơn giá gói thầu xấp xỉ 1,74 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá khoảng 14,44%). Công ty Cổ phần Xây dựng 726 chào giá 11.786.775.475 đồng (giảm khoảng 2,49%). Đơn vị chào giá cao nhất là Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa với giá dự thầu 11.934.822.388 đồng.

Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ đã xảy ra tại bước đánh giá hồ sơ kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 845/BCĐG E-HSDT-BA ngày 16/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư GLS Bình An lập, cả 2 đối thủ bỏ giá thấp hơn đều bị loại do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong E-HSMT.

Cụ thể, Liên danh thi công Lăng Cù đề xuất thời gian hoàn thành toàn bộ công việc gói thầu là 230 ngày, vi phạm quy định khống chế của E-HSMT (yêu cầu trong vòng 210 ngày kể từ ngày khởi công phải hoàn thành toàn bộ công việc chính của gói thầu, 30 ngày tiếp theo hoàn thành các phần việc còn lại). Bên cạnh đó, thuyết minh công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành của liên danh này cũng bị đánh giá không hợp lý, không đầy đủ theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT (quy định kiểm tra bảo trì công trình 1 lần/3 tháng và kiểm tra tình trạng trước, sau mùa mưa).

Tương tự, Công ty Cổ phần Xây dựng 726 cũng vấp phải hai lỗi kỹ thuật trùng hợp khi đề xuất thời gian thực hiện 240 ngày > 210 ngày theo quy định khống chế và thuyết minh bảo trì không đạt yêu cầu. Tổ chuyên gia lưu ý các thiếu sót này thuộc biện pháp tổ chức thi công, việc bổ sung sau đóng thầu sẽ làm thay đổi bản chất E-HSDT nên không thuộc trường hợp được phép yêu cầu làm rõ.

Việc hai nhà thầu giá thấp đồng loạt trượt kỹ thuật do các lỗi biểu đồ tiến độ và thuyết minh bảo trì đã giúp Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa trở thành đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tiến thẳng vào bước đánh giá tài chính mà không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào về giá.

Ngày 04/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành Nguyễn Ngọc Dung ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 623/QĐ-PKT, chính thức công nhận Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa trúng thầu với giá 11.934.822.388 đồng. So với giá gói thầu 12.088.098.614 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 153.276.226 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,27%.

Nguồn: MSC

Chân dung liên danh trúng thầu

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng (MSDN: vn6300319020), được thành lập ngày 11/07/2019, do ông Đỗ Ngọc Tuyền làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật, có trụ sở chính tại số 14,15 Đường Số 1, Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl 1, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 8/2026 Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 209 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 69 gói, trượt 129 gói, 9 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 496.810.155.499 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 109.509.290.923 đồng, với vai trò liên danh: 387.300.864.576 đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp này tập trung tại TP Cần Thơ khoảng 146 gói thầu đã tham gia, trúng 60 gói thầu, đạt tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 360,09 tỷ đồng.

Thành viên thứ hai trong liên danh là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa (MST: 6300248436; thành lập ngày 21/05/2014; đại diện pháp luật là Giám đốc Trần Văn Châu; địa chỉ trụ sở tại Ấp Tân Quới Rạch, xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ). Doanh nghiệp này đã tham gia 271 gói thầu, trúng 44 gói, trượt 220 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt 198.669.253.000 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 62.450.511.120 đồng, với vai trò liên danh: 136.218.741.880 đồng.

Lịch sử tương tác dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thịnh Vượng và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa có mối quan hệ đối tác rất khăng khít khi từng liên danh với nhau trong nhiều dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời cũng từng đối đầu trực tiếp trong 25 gói thầu khác.