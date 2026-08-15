TP HCM: Gói thầu sửa chữa Trường THPT Thoại Ngọc Hầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án “Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu năm 2026” đã hoàn tất bước mở thầu qua mạng. Tại thời điểm đóng thầu, chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Dự án gần 20 tỷ đồng

Dự án “Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu” được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 3126/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2026 do Giám đốc Nguyễn Tấn Phát ký.

Theo quyết định, dự án nhằm cải tạo trụ sở cũ của UBND quận Tân Phú tại số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP HCM thành cơ sở giáo dục. Công trình được đầu tư với quy mô 42 phòng học cùng khối phòng hiệu bộ, phòng chức năng và các hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước.

Mục tiêu của dự án là bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Tổng mức đầu tư dự án là 19.944.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn chi thường xuyên. Trong đó, chi phí xây dựng là 17.932.338.973 đồng. Chủ đầu tư dự án là Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Ngày 29/7/2026, Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Thị Túy Phượng ký Quyết định số 15/QĐ-THPT TNH phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng, mã TBMT IB2600407129-00.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng là đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày.

Các đơn vị tham gia công tác tư vấn gồm Công ty CP Tư vấn Xây dựng AAT lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kim Hưng thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ONECONS lập E-HSMT và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới thẩm định E-HSMT.

Một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Theo Biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 10 giờ 32 phút ngày 7/8/2026, gói thầu có giá 17.932.338.973 đồng ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Đơn vị tham gia là Liên danh Sông Hồng - Hoàng Quân Phát, trong đó Công ty CP Xây dựng Sông Hồng là thành viên đại diện liên danh.

Liên danh đưa ra giá dự thầu ban đầu 17.928.095.225 đồng và kèm theo thư giảm giá 1,3%. Sau giảm giá, giá dự thầu còn 17.695.029.987 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt, mức chênh lệch là 237.308.986 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 1,32%.

Về tiến độ, E-HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày. Liên danh Sông Hồng - Hoàng Quân Phát đề xuất thời gian thực hiện 29 ngày.

Hồ sơ dự thầu cũng thể hiện nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu trị giá 260.000.000 đồng, thời hạn hiệu lực 120 ngày theo yêu cầu của E-HSMT.

Việc Liên danh Sông Hồng - Hoàng Quân Phát là đơn vị duy nhất nộp E-HSDT mới phản ánh số lượng hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được xác định sau quá trình đánh giá E-HSDT theo quy định.

Nguồn: MSC

Công ty CP Xây dựng Sông Hồng từng tham gia 44 gói thầu

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu được nêu trong hồ sơ, thành viên đại diện liên danh là Công ty CP Xây dựng Sông Hồng, mã số doanh nghiệp 0309444709, do ông Đậu Quang Chiến làm Giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 24/26 Đường 23, Khu phố 39, phường Hiệp Bình, TP HCM.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia 44 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 6 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, đạt 47.477.248.148 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 36.194.826.148 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận ở mức khoảng 98,03%.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng từng tham gia và trúng một số gói thầu tại Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Đáng chú ý có gói Thi công xây dựng Chỉnh trang, cải tạo phòng học thông minh tại GĐ A, trị giá 10.637.000.000 đồng, trúng thầu tháng 2/2026.

Trước đó, doanh nghiệp cũng trúng gói Thi công xây dựng Cải tạo Giảng đường C thành Thư viện trị giá 6.287.000.000 đồng vào tháng 8/2025.

Hiện gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Thoại Ngọc Hầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.