Hệ sinh thái đấu thầu trăm tỷ của Xây lắp Tuấn Tú: "Bách chiến bách thắng" nhờ đâu? [Kỳ 1]

Trúng thầu hàng loạt dự án điện lớn tại TP Đồng Nai với doanh thu "khủng", Công ty Xây lắp Tuấn Tú thường xuyên giành chiến thắng ngoạn mục khi các đối thủ cạnh tranh có giá siêu rẻ lại bất ngờ mắc những sai sót hy hữu về mặt pháp lý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú (Mã số doanh nghiệp: 3603291509) do ông Trần Đức Hạnh làm Giám đốc, có trụ sở đăng ký tại Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đang nổi lên như một "thế lực" đáng gờm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh tài chính vô cùng ấn tượng của doanh nghiệp này khi tham gia tổng cộng 36 gói thầu, trong đó đã trúng tới 22 gói, trượt 14 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) lên tới hơn 101.770.097.538 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 28.995.789.663 đồng, và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 72.774.307.875 đồng. Thành công của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú mang đậm dấu ấn "sân nhà" khi doanh nghiệp này gần như chỉ tập trung nguồn lực để đấu thầu tại TP Đồng Nai.

Phân tích sâu vào chiến lược đấu thầu, có thể thấy nhà thầu này được tổ chức vô cùng bài bản: Đối với các gói thầu nhỏ, họ tham gia độc lập; đối với các dự án tầm trung và lớn, họ lập tức "bắt tay" với đối tác chiến lược là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Đại Hải. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất tuyệt đối khi liên danh Tuấn Tú - Đại Hải đã trúng 100% (8/8 gói) các dự án mà họ cùng nhau tham dự, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ khác trên thị trường.

Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích hồ sơ đánh giá của từng gói thầu, dư luận không khỏi băn khoăn trước những kịch bản chiến thắng có phần "kỳ lạ" của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú. Đặc biệt là hiện tượng các đối thủ cạnh tranh đưa ra mức giá dự thầu cực kỳ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước nhưng lại bất ngờ "ngã ngựa" bằng những lỗi hành chính, pháp lý hết sức sơ đẳng.

Điển hình, tại Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, thay thiết bị hệ thống điện tại khu Tái định cư xã Bình Minh do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Minh làm Chủ đầu tư (triển khai năm 2026). Gói thầu có giá dự toán là 6.709.248.662 đồng. Tham gia cạnh tranh tại gói thầu này có 3 nhà thầu. Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đưa ra mức giá dự thầu là 6.503.089.099 đồng. Mức giá này cao hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu (chào giá 6.123.210.925 đồng, tức rẻ hơn gần 400 triệu đồng so với Tuấn Tú).

Lẽ ra, với một mức giá chào thầu siêu cạnh tranh, Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu sẽ là ứng cử viên sáng giá giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Thế nhưng, tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, nhà thầu này lại bị Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH MTV 36) đánh trượt vì một lý do hy hữu: Bảo lãnh dự thầu không hợp lệ. Cụ thể, thay vì nộp bảo lãnh dự thầu cho dự án tại xã Bình Minh, Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu lại nộp nhầm thư bảo lãnh dự thầu của một dự án khác nằm ở... huyện Trảng Bom cũ (Gói thầu số 01 thuộc dự án Thay thế đèn led tiết kiệm do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư). Lỗi sai sơ đẳng này đã trực tiếp loại Bảo Châu ra khỏi cuộc chơi, giúp Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú trở thành nhà thầu đáp ứng yêu cầu và chính thức trúng thầu ở mức giá 6.503.089.099 đồng (tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 3,07%).

Kịch bản "đối thủ tự loại" không chỉ xuất hiện một lần. Tại Gói thầu Xây lắp + Thiết bị hạng mục điện thuộc dự án Khu tái định cư 15ha Tân Phú do Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê làm bên mời thầu. Gói thầu có giá lên tới 38.633.572.000 đồng. Liên danh Tuấn Tú - Đại Hải - Cơ điện dự thầu với giá 36.339.999.176 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Liên danh Bảo Nguyên - Phú Thọ có giá chào thầu rẻ hơn rất nhiều (chỉ 34.768.908.472 đồng). Vẫn với kịch bản cũ, nhà thầu giá rẻ Bảo Nguyên - Phú Thọ bị loại ở bước kỹ thuật vì lý do thuyết minh biện pháp tổ chức thi công thiếu tiến độ tổng và mâu thuẫn số lượng nhân công. Kết quả, Liên danh của Tuấn Tú trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,94%.

Bình luận về hiện tượng pháp lý này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: " Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tổ chuyên gia loại nhà thầu nộp sai bảo đảm dự thầu là đúng luật. Tuy nhiên, dưới góc độ giám sát sự minh bạch, khi hiện tượng các nhà thầu có giá bỏ thầu cực thấp nhưng liên tục trượt vì những lỗi sơ đẳng như nộp nhầm bảo lãnh, thiếu giấy tờ cơ bản lặp đi lặp lại nhiều lần tại các gói thầu, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về tính chất cạnh tranh thực sự của các phiên đấu thầu này. Cơ quan chức năng cần có biện pháp rà soát, kiểm tra chéo các dải IP nộp thầu và mối quan hệ tài chính giữa các nhà thầu này để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tối ưu hóa vốn đầu tư công".

