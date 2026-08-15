TP HCM: Gói thầu trường THCS Lê Thành Công hơn 30,6 tỷ đồng có 1 nhà thầu

Ban QLDA ĐTXD xã Nhà Bè phê duyệt Liên danh Lê Thành Công trúng gói thầu hơn 30,6 tỷ tại Trường THCS Lê Thành Công, tiết kiệm ngân sách hơn 179,8 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè (TP HCM) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu “Xây dựng và Cung cấp lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Lê Thành Công.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Nhà Bè, TP HCM, với mục tiêu giảm áp lực quá tải học sinh và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục đạt chuẩn quốc gia.

Gói thầu hơn 30,6 tỷ đồng có một nhà thầu tham dự

Gói thầu “Xây dựng và Cung cấp lắp đặt thiết bị”, mã số E-TBMT IB2600380872, được đăng tải thông báo mời thầu từ ngày 20/07/2026.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-BQLDA ngày 15/07/2026. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 238/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026.

Theo Quyết định phê duyệt E-HSMT, giá gói thầu là 30.663.220.188 đồng, đã bao gồm thuế VAT 8%. Trong đó, chi phí xây dựng là 24.570.952.414 đồng; chi phí thiết bị 5.176.262.668 đồng; dự phòng phí phát sinh khối lượng xây dựng 916.005.106 đồng.

Đến thời điểm đóng, mở thầu lúc 17 giờ 21 phút ngày 07/08/2026, Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Liên danh Lê Thành Công dự thầu.

Liên danh này gồm Công ty TNHH Hoàng Khương và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn. Giá dự thầu của liên danh là 30.483.421.910 đồng.

Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát Phú Thành.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 390/BCĐG ngày 10/08/2026, Tổ chuyên gia do ông Nguyễn Đăng Cường làm Tổ trưởng kết luận Liên danh Lê Thành Công đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính; được xếp hạng 1 và đề nghị trúng thầu.

Ngày 12/08/2026, thay mặt Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè, Phó Giám đốc Hồ Quốc Phong ký Quyết định số 267/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Liên danh Lê Thành Công. Cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè ban hành Thông báo KQLCNT số 53/TB-BQLDA.

Theo quyết định được phê duyệt, giá trúng thầu là 30.483.421.910 đồng, bằng đúng giá dự thầu và đã bao gồm thuế VAT 8%.

Trong cơ cấu giá trúng thầu, chi phí xây dựng là 24.496.092.994 đồng; chi phí thiết bị 5.074.114.569 đồng; dự phòng phí phát sinh khối lượng xây dựng 913.214.347 đồng.

So với giá gói thầu 30.663.220.188 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 179.798.278 đồng, tương ứng khoảng 0,59%.

Nguồn: MSC

Hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được PV tổng hợp, Công ty TNHH Hoàng Khương, mã số thuế 0304174103, có địa chỉ tại số 142/59 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 18, phường Tân Thuận, TP HCM; người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Nhã.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 65 gói thầu, trong đó trúng khoảng 42 gói, với tổng giá trị trúng thầu, bao gồm cả phần giá trị thực hiện trong liên danh, đạt hơn 724,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận ở mức xấp xỉ 99,97%.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn, mã số thuế 0302944491, có địa chỉ tại số 176/37 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, TP HCM; người đại diện pháp luật là ông Trần Đình Thủy.

Theo dữ liệu đấu thầu được tổng hợp đến tháng 8/2026, Tân Khải Hoàn đã tham gia khoảng 170 gói thầu trên toàn quốc, trúng khoảng 109 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.119 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và xây lắp trường học.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.