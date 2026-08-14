Tỷ lệ tiết kiệm biến động tại các gói thầu của Công ty Kim Bửu ở xã An Bình [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kim Bửu có mã số thuế 1500476631, địa chỉ trụ sở tại Số 8/101A Ấp 5, Đường Võ Tánh, Xã Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đến thời điểm đầu tháng 8/2026, đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu khá cao với lịch sử trúng 60/72 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 309.588.185.772 đồng (trong đó giá trị trúng độc lập khoảng 151.824.607.458 đồng và trúng liên danh khoảng 157.763.578.314 đồng).
Tại địa bàn xã An Bình, Công ty TNHH Kim Bửu thể hiện vị thế "quen mặt" khi tham gia 04 gói thầu do Phòng Kinh tế xã An Bình làm chủ đầu tư và trúng 03 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 22.916.541.626 đồng.
Sự tương phản về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách
Điểm đáng chú ý qua quan sát dữ liệu đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã An Bình năm 2026 là sự chênh lệch lớn về hiệu quả tiết kiệm ngân sách giữa các thời điểm khác nhau.
Ngày 20/03/2026, tại gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Trường tiểu học Trương Văn Ba, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp (mã E-TBMT IB2600059531), Phòng Kinh tế xã An Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt KQLCNT số 14/QĐ-PKT có giá gói thầu được duyệt là 3.181.016.124 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu trúng thầu với giá 2.646.387.326 đồng. Số tiền tiết kiệm tại gói thầu này đạt 534.628.798. Tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 16,81%, trong bối cảnh cuộc đua có sự tham gia của 03 nhà thầu độc lập.
Tuy nhiên, bước sang giai đoạn giữa năm 2026, đối với hai gói thầu quy mô lớn hơn lại có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.
Cụ thể, vào ngày 29/07/2026, ông Trần Trung Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 248/QĐ-PKT cho Gói số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án (mã E-TBMT IB2600298260) thuộc dự án Cầu Rạch Dầu, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gói thầu này có giá dự toán 5.015.340.799 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu được phê duyệt trúng thầu với giá 4.905.957.942 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 109.382.857 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,18%.
Cũng trong ngày 29/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình - Trần Trung Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường liên xã từ Km3+180 đến QL.57 (đoạn 3) xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long (Nâng cấp mở rộng Đường huyện ĐH21). Gói thầu này có giá dự toán 15.627.345.193 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 15.364.196.358 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được xác định là 263.148.835 đồng. Quy đổi ra tỷ lệ tương ứng đạt 1,68% như đã nêu ở kỳ trước.
Trùng hợp hơn, cuộc đua tại hai gói thầu này cũng chỉ diễn ra giữa hai nhà thầu, đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Kim Bửu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long lại tiếp tục đóng vai trò là nhà thầu xếp hạng 2 với giá chào sát giá trần.
Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 29/07/2026, thông qua 2 Quyết định phê duyệt số 248/QĐ-PKT và 249/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã An Bình đã giao cho Công ty TNHH Kim Bửu thực hiện 2 gói thầu xây lắp trọng điểm trên địa bàn với tổng giá trị hơn 20,27 tỷ đồng.
Góc nhìn chuyên gia pháp lý và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu
Phân tích dưới góc độ hành lang pháp lý đấu thầu hiện hành, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu tối thượng của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."
Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐTV về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Công văn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ giải pháp tiết kiệm, chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu và điều kiện thị trường nhằm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.
"Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 02 nhà thầu tham dự, tỷ lệ giảm giá đạt mức khiêm tốn, Điều 78 Luật Đấu thầu 2023 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi Chủ đầu tư và Người đứng đầu cơ quan quyết định đầu tư phải nâng cao trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm về quá trình đấu thầu. Chủ đầu tư cần làm rõ tính hợp lý của dự toán gói thầu, hiệu quả của công tác phát hành HSMT và quy trình đánh giá E-HSDT để đảm bảo không phát sinh các rào cản vô hình hạn chế nhà thầu tham gia theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP," Luật sư Lập phân tích.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.