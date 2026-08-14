Tỷ lệ tiết kiệm biến động tại các gói thầu của Công ty Kim Bửu ở xã An Bình [Kỳ 2]

Tại Phòng Kinh tế xã An Bình, Công ty Kim Bửu trúng 3 gói thầu trị giá hơn 22 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ghi nhận mức biến động từ 1,68% đến 16,81%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kim Bửu có mã số thuế 1500476631, địa chỉ trụ sở tại Số 8/101A Ấp 5, Đường Võ Tánh, Xã Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đến thời điểm đầu tháng 8/2026, đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu khá cao với lịch sử trúng 60/72 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 309.588.185.772 đồng (trong đó giá trị trúng độc lập khoảng 151.824.607.458 đồng và trúng liên danh khoảng 157.763.578.314 đồng).

Tại địa bàn xã An Bình, Công ty TNHH Kim Bửu thể hiện vị thế "quen mặt" khi tham gia 04 gói thầu do Phòng Kinh tế xã An Bình làm chủ đầu tư và trúng 03 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 22.916.541.626 đồng.

Sự tương phản về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách

Điểm đáng chú ý qua quan sát dữ liệu đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã An Bình năm 2026 là sự chênh lệch lớn về hiệu quả tiết kiệm ngân sách giữa các thời điểm khác nhau.

Ngày 20/03/2026, tại gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Trường tiểu học Trương Văn Ba, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp (mã E-TBMT IB2600059531), Phòng Kinh tế xã An Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt KQLCNT số 14/QĐ-PKT có giá gói thầu được duyệt là 3.181.016.124 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu trúng thầu với giá 2.646.387.326 đồng. Số tiền tiết kiệm tại gói thầu này đạt 534.628.798. Tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 16,81%, trong bối cảnh cuộc đua có sự tham gia của 03 nhà thầu độc lập.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 14/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn giữa năm 2026, đối với hai gói thầu quy mô lớn hơn lại có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, vào ngày 29/07/2026, ông Trần Trung Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 248/QĐ-PKT cho Gói số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án (mã E-TBMT IB2600298260) thuộc dự án Cầu Rạch Dầu, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gói thầu này có giá dự toán 5.015.340.799 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu được phê duyệt trúng thầu với giá 4.905.957.942 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 109.382.857 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,18%.

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 248/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Cũng trong ngày 29/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình - Trần Trung Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường liên xã từ Km3+180 đến QL.57 (đoạn 3) xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long (Nâng cấp mở rộng Đường huyện ĐH21). Gói thầu này có giá dự toán 15.627.345.193 đồng, Công ty TNHH Kim Bửu tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 15.364.196.358 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được xác định là 263.148.835 đồng. Quy đổi ra tỷ lệ tương ứng đạt 1,68% như đã nêu ở kỳ trước.

Trùng hợp hơn, cuộc đua tại hai gói thầu này cũng chỉ diễn ra giữa hai nhà thầu, đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Kim Bửu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long lại tiếp tục đóng vai trò là nhà thầu xếp hạng 2 với giá chào sát giá trần.

Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 29/07/2026, thông qua 2 Quyết định phê duyệt số 248/QĐ-PKT và 249/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã An Bình đã giao cho Công ty TNHH Kim Bửu thực hiện 2 gói thầu xây lắp trọng điểm trên địa bàn với tổng giá trị hơn 20,27 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Phân tích dưới góc độ hành lang pháp lý đấu thầu hiện hành, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu tối thượng của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐTV về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Công văn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ giải pháp tiết kiệm, chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu và điều kiện thị trường nhằm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

"Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 02 nhà thầu tham dự, tỷ lệ giảm giá đạt mức khiêm tốn, Điều 78 Luật Đấu thầu 2023 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi Chủ đầu tư và Người đứng đầu cơ quan quyết định đầu tư phải nâng cao trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm về quá trình đấu thầu. Chủ đầu tư cần làm rõ tính hợp lý của dự toán gói thầu, hiệu quả của công tác phát hành HSMT và quy trình đánh giá E-HSDT để đảm bảo không phát sinh các rào cản vô hình hạn chế nhà thầu tham gia theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP," Luật sư Lập phân tích.