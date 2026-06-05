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Bạn đọc - Phản biện

Nhiều gói thầu "một mình một ngựa" về đích, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp [Kỳ 2]

Cầm chắc chiến thắng tại các gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, những dự án do Công ty Xây lắp Tuấn Tú thực hiện đang dấy lên lo ngại về tính hiệu quả kinh tế khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức thấp.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ sinh thái đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú không chỉ gây chú ý bởi kịch bản đối thủ tự "ngã ngựa" do lỗi pháp lý, mà còn bộc lộ một thực trạng đáng quan tâm khác: Nhà thầu này thường xuyên "một mình một ngựa" băng băng về đích tại các gói thầu không có đối thủ cạnh tranh. Hệ quả tất yếu của việc thiếu vắng sự cọ xát về giá là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước luôn neo ở mức thấp.

Đáng chú ý nhất là mối quan hệ đấu thầu tại Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú cũ (nay thuộc hệ thống hành chính TP Đồng Nai). Tại đây, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú dường như là một đối tác vô cùng quen thuộc. Đơn cử, tại Gói thầu số 13: Di dời điện thuộc dự án Đường Trà Cổ (đoạn 2), xã Phú Điền do Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú làm Chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán là 1.571.964.000 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận, gói thầu này rơi vào tình trạng độc diễn khi chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú nộp hồ sơ dự thầu.

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Nguồn MSC

Không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã dễ dàng vượt qua các bước thẩm định và trúng thầu với giá 1.539.539.200 đồng. Qua phép tính cơ bản, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt mức 2,06% (giảm giá khoảng hơn 32 triệu đồng so với giá dự toán ban đầu do ngân sách cấp).

Tình trạng thiếu vắng cạnh tranh gay gắt cũng tái diễn tại Gói thầu số 15 (xây dựng và mua sắm hàng hóa): Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục Điện thuộc dự án Xây dựng Trạm bơm ấp 3, xã Nam Cát Tiên. Mặc dù gói thầu có sự tham gia của 3 nhà thầu, nhưng hai đối thủ của Tuấn Tú đều nhanh chóng bị loại. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Minh Lợi trượt vì không đính kèm tài liệu chứng minh năng lực; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện trượt vì nộp văn bản cam kết tín dụng từ ngân hàng MSB không phù hợp. Loại được các đối thủ ở vòng kỹ thuật, Tuấn Tú một mình bước vào vòng tài chính và trúng thầu với giá 2.190.119.000 đồng (so với giá gói thầu 2.238.991.000 đồng). Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này cũng chỉ dừng lại ở mức 2,1%.

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Nguồn MSC

Một điểm chung đáng lưu tâm tại hàng loạt gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú trúng thầu ở Tân Phú chính là bóng dáng của đơn vị tư vấn mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê. Khi rà soát Báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này, dễ dàng nhận thấy sự lặp lại liên tục của Tổ chuyên gia chấm thầu gồm các ông: Võ Duy Tưởng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Cao Thái Anh. Việc một nhóm chuyên gia liên tục chấm "Đạt" cho một nhà thầu tại cùng một địa bàn, trong các gói thầu thường xuyên vắng bóng đối thủ mạnh hoặc đối thủ trượt vì lỗi hồ sơ, đặt ra yêu cầu cần giám sát chặt chẽ quá trình lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Đánh giá về hiện tượng này, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: " Căn cứ theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, pháp luật yêu cầu sự độc lập tuyệt đối về pháp lý và tài chính giữa các bên. Đặc biệt, khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu nghiêm cấm hành vi nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hoặc tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể. Việc một địa bàn liên tục xuất hiện các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, hoặc đối thủ quen thuộc trượt thầu sơ đẳng, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp (chỉ khoảng 2%), là biểu hiện chưa tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Dư luận có quyền mong mỏi các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra lại các hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại đây để xác minh xem có tồn tại các tiêu chí 'may đo', thiết kế riêng nhằm hạn chế nhà thầu khác hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] TP Đồng Nai: Trách nhiệm Chủ đầu tư tại các gói thầu "tiết kiệm nhỏ giọt"?

BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Căn cứ Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), nguyên tắc "Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu" yêu cầu khắt khe: Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Đồng thời, nhà thầu cũng phải độc lập với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, lập hồ sơ mời thầu và tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu. Để ngăn chặn tình trạng "may đo" hồ sơ, khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu đã quy định rõ các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch bị nghiêm cấm. Cụ thể, điểm k khoản 6 cấm tuyệt đối hành vi: "Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng". Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng nghiêm cấm việc đưa vào hồ sơ mời thầu các tiêu chí quá đặc thù, không phù hợp với quy mô dự án nhằm loại bỏ các nhà thầu vãng lai. Khi một địa phương liên tục ghi nhận các gói thầu chỉ có một doanh nghiệp tham gia và trúng thầu với mức tiết kiệm thấp, cơ quan kiểm toán và thanh tra cần xem xét kỹ lưỡng cấu trúc E-HSMT để bảo vệ nguyên tắc cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối thượng của Luật Đấu thầu.

#gói thầu #tiết kiệm ngân sách #Công ty Tuấn Tú #hiệu quả kinh tế #đấu thầu

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Điểm sáng đấu thầu từ các dự án do Công ty Xây lắp Tuấn Tú thực hiện

Trúng hàng loạt gói thầu trị giá lớn nhưng vẫn duy trì tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức tốt (từ 3% - 5,5%), hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh công tác đấu thầu và quản lý đầu tư công trên cả nước đang được siết chặt nhằm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao luôn được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Hiện nay, quá trình đổi mới quản lý hành chính, đặc biệt là khi tỉnh Đồng Nai chuyển mình trở thành TP Đồng Nai trực thuộc trung ương (áp dụng từ 30/4/2026), đòi hỏi công tác xây dựng hạ tầng cơ sở phải được thực hiện minh bạch, chất lượng và tiết kiệm tối đa.

Khác biệt với thực trạng trúng thầu sát giá, tiết kiệm siêu thấp (dưới 0,5%) diễn ra tại nhiều nơi, dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tại khu vực này lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn tích cực và khác biệt.

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Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú (Mã số doanh nghiệp: 3603291509) do ông Trần Đức Hạnh làm Giám đốc, có trụ sở đăng ký tại Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đang nổi lên như một "thế lực" đáng gờm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh tài chính vô cùng ấn tượng của doanh nghiệp này khi tham gia tổng cộng 36 gói thầu, trong đó đã trúng tới 22 gói, trượt 14 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) lên tới hơn 101.770.097.538 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 28.995.789.663 đồng, và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 72.774.307.875 đồng. Thành công của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú mang đậm dấu ấn "sân nhà" khi doanh nghiệp này gần như chỉ tập trung nguồn lực để đấu thầu tại TP Đồng Nai.

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