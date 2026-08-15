Jaecoo J5 vừa chính thức được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá. Mẫu SUV có 4 phiên bản với 3 lựa chọn động cơ, bản thấp nhất có giá chỉ 499 triệu đồng.

J5 SHS-H Premium và J5 SHS-H Flagship

Video: Jaecoo J5 lắp ráp Việt Nam công bố giá bán từ 499 triệu đồng.

Tối ngày 14/8/2026 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện New Energy Night, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức công bố giá bán dòng SUV đô thị Jaecoo J5. Không chỉ đơn thuần là màn ra mắt một sản phẩm mới, đây còn là cột mốc mang tính bước ngoặt khi Jaecoo J5 trở thành mẫu xe đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy Hưng Yên, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình phân phối xe nhập khẩu sang sản xuất nội địa.

Khởi điểm cho chiến lược chinh phục người dùng Việt, Jaecoo J5 mang đến 4 phiên bản trải dài trên 3 cấu hình động cơ: Xăng, Super Hybrid System (SHS-H) và Thuần điện (EV). Mức giá niêm yết được hãng đưa ra đầy cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị.

Jaecoo J5 lắp ráp tại Việt Nam "chốt giá siêu sốc", chỉ từ 499 triệu đồng.

Theo công bố, Jaecoo J5 Premium có giá niêm yết 599 triệu đồng. Hai phiên bản hybrid J5 SHS-H Premium và J5 SHS-H Flagship lần lượt có giá 669 triệu và 749 triệu đồng. Bản thuần điện J5 EV Flagship cũng có giá niêm yết 749 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi ra đại lý, khách hàng sẽ mua được mức giá thấp hơn nhờ chính sách ưu đãi cho 555 khách đầu tiên tính đến hết ngày 31/8/2026. Theo đó, khách mua xe có thể chọn hai phương án.

Khi ra đại lý, khách hàng mua xe Jaecoo J5 sẽ được hưởng mức giá thấp hơn nhờ chính sách ưu đãi cho 555 khách đầu tiên tính đến hết ngày 31/8/2026.

Phương án đầu tiên gồm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và một năm bảo hiểm vật chất. Riêng J5 EV Flagship được tặng thêm bộ sạc đa dụng và ứng dụng thông minh T-Box trị giá 20 triệu đồng. Sau ưu đãi, J5 Premium có giá 569 triệu đồng, J5 SHS-H Premium giá 629 triệu đồng, trong khi J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship cùng có giá 699 triệu đồng.

Ở phương án thứ hai, khách hàng có thể chọn ưu đãi tương đương 7-8 năm miễn phí đổ xăng đối với các phiên bản xăng và hybrid, hoặc 30 năm sạc xe miễn phí đối với J5 EV Flagship. Quy đổi các ưu đãi này vào giá xe, mức giá lần lượt còn 499 triệu đồng cho J5 Premium, 599 triệu đồng cho J5 SHS-H Premium, 669 triệu đồng cho J5 SHS-H Flagship và 599 triệu đồng cho J5 EV Flagship.

Jaecoo J5 đánh dấu bước ngoặt lớn cho thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Jaecoo J5 đánh dấu bước ngoặt lớn cho các thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Thay vì chọn con đường nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vốn gặp nhiều rào cản về nguồn cung lẫn thuế suất, Omoda & Jaecoo đã tiên phong đặt niềm tin vào năng lực sản xuất trong nước khi vận hành tổ hợp nhà máy tại Hưng Yên.

Việc lắp ráp thành công cả 3 nền tảng động cơ (Xăng, Hybrid, Điện) trên cùng một dây chuyền không chỉ khẳng định quy chuẩn công nghệ khắt khe mà còn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài. Để củng cố trải nghiệm toàn diện, hãng đồng thời giới thiệu ứng dụng O&J Connect. Nền tảng này cho phép người dùng dễ dàng định vị, cập nhật trạng thái thực tế và kết nối mạng lưới trạm sạc công cộng từ các đối tác trên toàn quốc, một bước đi xua tan nỗi lo về hạ tầng xe điện.

J5 sẽ được phân phối thông qua hơn 40 nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Jaecoo J5 Premium và J5 SHS-H được áp dụng chính sách bảo hành xe 10 năm hoặc 1 triệu km. Động cơ xăng và mô-tơ điện cũng được bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km, trong khi pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 1 triệu km.

Riêng J5 EV Flagship được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km; pin và mô-tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco - ông Vũ Văn Tiền, với mẫu xe Trung Quốc Jaecoo J5 - mẫu xe đầu tiên dời dây chuyền của nhà máy liên doanh với Omoda Jaecoo tại Hưng Yên.

Jaecoo J5 sẽ được phân phối thông qua hơn 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc và là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam.