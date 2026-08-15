Xây dựng Hưng Thịnh trúng gói thầu hơn 10,3 tỷ tại Phường Phước Thắng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng Nguyễn Tiến Khoa vừa ban hành Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 17: Thi công xây lắp, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào trường Tiểu học phường 12, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 2). Dự án triển khai tại địa giới hành chính Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói thầu 10,3 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 518 triệu đồng

Gói thầu Thi công xây lắp (mã E-TBMT: IB2600391925) có giá gói thầu được phê duyệt 10.332.385.956 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Giá gói thầu được cập nhật theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán số 116/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026 và Quyết định phê duyệt HSMT số 159/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng.

Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 173/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh (mã số thuế: 3501122406), trụ sở tại Lô 2, Nhà Vườn 2, Khu Nhà Ở Sông Cây Khế, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Đỏ làm Giám đốc, là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 9.814.107.313 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 07 tháng, tương đương 210 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu được duyệt 10.332.385.956 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 518.278.643 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,02%

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu tham dự, giá dự thầu có điều chỉnh sau giảm giá

Theo Biên bản mở thầu công khai lúc 08:17 ngày 03/08/2026, có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh (mã số thuế: 3501612295) đưa ra giá dự thầu ban đầu 9.903.106.872 đồng và không giảm giá.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh chào giá ban đầu 9.933.306.997 đồng. Mức giá này cao hơn giá dự thầu ban đầu của Công ty Quốc Thịnh khoảng 30,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của Công ty Hưng Thịnh có kèm Thư giảm giá với tỷ lệ 1,2%, tương ứng số tiền giảm 119.199.683 đồng. Sau giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp còn 9.814.107.313 đồng.

Kết quả đánh giá cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh được xếp hạng thứ nhất. Nhà thầu này thực hiện đối chiếu tài liệu ngày 05/08/2026, thương thảo hợp đồng ngày 06/08/2026 và sau đó được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Các đơn vị tư vấn được phân công độc lập

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Hợp đồng tư vấn số 91/2026/HĐTV ngày 17/07/2026. Tổ trưởng Tổ chuyên gia là ông Nguyễn Đại Kiên; Báo cáo đánh giá số 80/BC-TCG/ĐT được lập ngày 04/08/2026.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín Nghĩa là đơn vị thực hiện thẩm định HSMT và KQLCNT, thể hiện tại Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ-TN ngày 06/08/2026.

Về mặt pháp lý, việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các chủ thể tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cũng phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh và phòng, chống xung đột lợi ích.

Đối với diễn biến giá dự thầu của hai nhà thầu, việc Công ty Hưng Thịnh đưa ra giá ban đầu cao hơn Công ty Quốc Thịnh nhưng có Thư giảm giá 1,2% là dữ liệu thể hiện trong hồ sơ mở thầu. Sau khi áp dụng mức giảm giá, giá dự thầu của Công ty Hưng Thịnh thấp hơn giá dự thầu của Công ty Quốc Thịnh và nhà thầu này được xếp hạng thứ nhất.

Những dữ liệu trên tự thân chưa đủ cơ sở để kết luận có hành vi thông thầu, dàn xếp hay thỏa thuận giữa các nhà thầu. Việc đánh giá tính hợp lệ, cạnh tranh và tuân thủ pháp luật của cuộc thầu thuộc trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả đánh giá theo quy định.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn hiện hành, hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc thỏa thuận nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu là hành vi bị nghiêm cấm.

Do đó, đối với gói thầu này, các thông tin về số lượng nhà thầu tham dự, giá dự thầu ban đầu, thư giảm giá và giá trúng thầu là những dữ liệu cần được nhìn nhận trong tổng thể hồ sơ lựa chọn nhà thầu, thay vì sử dụng riêng lẻ để đưa ra kết luận về tính cạnh tranh hoặc dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, có 02 nhà thầu tham dự và kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt với giá trúng thầu 9.814.107.313 đồng, tiết kiệm 5,02% so với giá gói thầu được duyệt.