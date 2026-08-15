Gói thầu 17,1 tỷ tại xã Tà Hine: Mai Thanh Tân trúng thầu với tiết kiệm 0,3%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Tà Hine (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng. Dự án hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Theo Quyết định số 26/QĐ-PKT ngày 29/07/2026 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Hine - Chu Ru Yang Jẽh ký phê duyệt, Công ty TNHH Mai Thanh Tân là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu 17.073.440.286 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 17.124.816.450 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 51.376.164 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,30%. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 29 tháng (870 ngày), áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 26/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dữ liệu biên bản mở thầu ngày 22/07/2026 ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Mai Thanh Tân nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-PKT ngày 03/07/2026 và hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-PKT ngày 13/07/2026 cũng do Phó Trưởng phòng Chu Ru Yang Jẽh ký ban hành. Đơn vị đảm nhận vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty CP Tư vấn Xây dựng - Giao thông - Thủy lợi Lâm Đồng.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Mai Thanh Tân (mã số thuế 5800595838) được thành lập từ tháng 1/2009. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Thửa đất số 569, Tờ bản đồ số 22, hẻm đường Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến tháng 7/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 108 gói thầu, trong đó trúng 73 gói, trượt 30 gói, 01 gói chưa có kết quả và 04 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt xấp xỉ 367,26 tỷ đồng.

Tất cả các gói thầu mà Công ty TNHH Mai Thanh Tân tham gia đều tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này thể hiện vị thế quen thuộc tại nhiều đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông, nhà thầu đã trúng 10/10 gói thầu tham dự, tổng giá trị hơn 66,76 tỷ đồng. Tại Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, doanh nghiệp trúng 14/14 gói thầu tham dự, tổng giá trị hơn 34,58 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, Công ty TNHH Mai Thanh Tân cũng trúng 5/5 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 62,92 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn của Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch để thu hút tối đa nhà thầu có năng lực, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật 90/2025). Tuy nhiên, việc một gói thầu quy mô trên 17,1 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu sát nút giá dự toán (tỷ lệ tiết kiệm 0,3%) là dấu hiệu cần chú ý về tính cạnh tranh thực tế. Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ đơn vị nào.

Đồng quan điểm về trách nhiệm giải trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ khẳng định, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương siết chặt công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, khắc phục triệt để tình trạng đưa ra tiêu chí không phù hợp hoặc mang tính định hướng, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đồng thời, Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh giải pháp tối ưu hóa chi phí, bảo đảm tỷ lệ tiết kiệm cao nhất khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các dự án sử dụng vốn ngân sách.