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[GALLERY] Ôtô Hyundai "made in Vietnam" xuất khẩu sang Mexico và Australia

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ôtô Hyundai "made in Vietnam" xuất khẩu sang Mexico và Australia

Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.

Nguyễn Cúc
Chiều ngày 14/8 vừa qua tại Ninh Bình, Hyundai Thành Công tổ chức lễ xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của doanh nghiệp mà còn đưa các sản phẩm xe lắp ráp "Made in Vietnam" vươn tầm ra cả 3 châu lục: châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.
Chiều ngày 14/8 vừa qua tại Ninh Bình, Hyundai Thành Công tổ chức lễ xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của doanh nghiệp mà còn đưa các sản phẩm xe lắp ráp "Made in Vietnam" vươn tầm ra cả 3 châu lục: châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.
Việc mở rộng thị trường sang Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2026 đã nâng tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến của doanh nghiệp lên 15.280 đơn vị (bao gồm 10.160 xe thành phẩm và 5.120 bộ linh kiện), tăng gấp nhiều lần so với năm 2024.
Việc mở rộng thị trường sang Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2026 đã nâng tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến của doanh nghiệp lên 15.280 đơn vị (bao gồm 10.160 xe thành phẩm và 5.120 bộ linh kiện), tăng gấp nhiều lần so với năm 2024.
Lộ trình vươn ra thế giới của Hyundai Thành Công được xây dựng bài bản qua từng giai đoạn. Sau thời gian đặt nền móng (2018–2023) với việc xuất khẩu xe sang Hàn Quốc, Peru, Philippines, doanh nghiệp đã bứt phá mạnh trong giai đoạn 2024 - 2025 khi đưa hàng nghìn xe thành phẩm và bộ linh kiện sang Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Kazakhstan.
Lộ trình vươn ra thế giới của Hyundai Thành Công được xây dựng bài bản qua từng giai đoạn. Sau thời gian đặt nền móng (2018–2023) với việc xuất khẩu xe sang Hàn Quốc, Peru, Philippines, doanh nghiệp đã bứt phá mạnh trong giai đoạn 2024 - 2025 khi đưa hàng nghìn xe thành phẩm và bộ linh kiện sang Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Kazakhstan.
Việc chinh phục thành công Mexico và Australia - hai thị trường vốn nổi tiếng với những hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và khí thải cực kỳ khắt khe đã chứng minh năng lực sản xuất chuẩn toàn cầu của tổ hợp công nghiệp ôtô tại Ninh Bình. Năng lực xuất khẩu này là quả ngọt từ hành trình gần 20 năm hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor (từ năm 2009).
Việc chinh phục thành công Mexico và Australia - hai thị trường vốn nổi tiếng với những hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và khí thải cực kỳ khắt khe đã chứng minh năng lực sản xuất chuẩn toàn cầu của tổ hợp công nghiệp ôtô tại Ninh Bình. Năng lực xuất khẩu này là quả ngọt từ hành trình gần 20 năm hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor (từ năm 2009).
Năm 2022, Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động đã tạo bước ngoặt lớn, đưa liên doanh này trở thành trung tâm sản xuất số 1 của Hyundai Motor tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến năm 2026, hai nhà máy tại Ninh Bình đã xuất xưởng tổng cộng 569.951 xe, trong đó có 472.559 xe du lịch và 19.068 xe thương mại.
Năm 2022, Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động đã tạo bước ngoặt lớn, đưa liên doanh này trở thành trung tâm sản xuất số 1 của Hyundai Motor tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến năm 2026, hai nhà máy tại Ninh Bình đã xuất xưởng tổng cộng 569.951 xe, trong đó có 472.559 xe du lịch và 19.068 xe thương mại.
Không chỉ phục vụ nhu cầu thị trường nội địa, Hyundai Thành Công đã chủ động chuyển hướng làm chủ công nghệ, tự động hóa dây chuyền và nâng cao tay nghề đội ngũ kỹ sư. Quy trình kiểm soát chất lượng khép kín từ lắp ráp, kiểm định đến đóng gói xuất khẩu giúp các mẫu xe "Made in Vietnam" đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt của từng quốc gia nhập khẩu.
Không chỉ phục vụ nhu cầu thị trường nội địa, Hyundai Thành Công đã chủ động chuyển hướng làm chủ công nghệ, tự động hóa dây chuyền và nâng cao tay nghề đội ngũ kỹ sư. Quy trình kiểm soát chất lượng khép kín từ lắp ráp, kiểm định đến đóng gói xuất khẩu giúp các mẫu xe "Made in Vietnam" đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt của từng quốc gia nhập khẩu.
Song song với hoạt động sản xuất, Hyundai Thành Công đã trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương và ngành công nghiệp ôtô nước nhà. Hiện tại, doanh nghiệp tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.300 lao động, kết nối với hơn 50 nhà cung cấp trong mạng lưới công nghiệp hỗ trợ, đồng thời duy trì vị thế Top 3 đơn vị đóng góp ngân sách lớn nhất ngành ôtô trong năm tài chính 2025.
Song song với hoạt động sản xuất, Hyundai Thành Công đã trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương và ngành công nghiệp ôtô nước nhà. Hiện tại, doanh nghiệp tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.300 lao động, kết nối với hơn 50 nhà cung cấp trong mạng lưới công nghiệp hỗ trợ, đồng thời duy trì vị thế Top 3 đơn vị đóng góp ngân sách lớn nhất ngành ôtô trong năm tài chính 2025.
Việc vươn tới các thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng khắt khe như khu vực châu Mỹ hay châu Đại Dương là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghiệp của Hyundai Thành Công; đồng thời khẳng định chất lượng của các sản phẩm “Made in Vietnam” do Hyundai Thành Công sản xuất, lắp ráp đã hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.
Việc vươn tới các thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng khắt khe như khu vực châu Mỹ hay châu Đại Dương là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghiệp của Hyundai Thành Công; đồng thời khẳng định chất lượng của các sản phẩm “Made in Vietnam” do Hyundai Thành Công sản xuất, lắp ráp đã hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.
Việc xuất khẩu ôtô Hyundai sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia hôm nay là một dấu mốc quan trọng, đồng thời mở ra những mục tiêu lớn hơn trong hành trình xây dựng Hyundai Thành Công trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu. Trong giai đoạn 2027–2029, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hiện diện tại Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga với tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 187.000 đơn vị.
Việc xuất khẩu ôtô Hyundai sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia hôm nay là một dấu mốc quan trọng, đồng thời mở ra những mục tiêu lớn hơn trong hành trình xây dựng Hyundai Thành Công trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu. Trong giai đoạn 2027–2029, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hiện diện tại Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga với tổng sản lượng xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 187.000 đơn vị.
Đặc biệt, từ năm 2030, Hyundai Thành Công đặt mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Hyundai Motor với sản lượng định kỳ vượt 60.000 đơn vị mỗi năm. Chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà máy lắp ráp phục vụ nhu cầu trong nước sang trung tâm sản xuất xuất khẩu quy mô quốc tế, đưa ngành công nghiệp ôtô Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đặc biệt, từ năm 2030, Hyundai Thành Công đặt mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Hyundai Motor với sản lượng định kỳ vượt 60.000 đơn vị mỗi năm. Chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà máy lắp ráp phục vụ nhu cầu trong nước sang trung tâm sản xuất xuất khẩu quy mô quốc tế, đưa ngành công nghiệp ôtô Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Video: Lễ xuất khẩu ôtô Hyundai sang Mexico và Australia (Theo: NinhBinhTV).
Nguyễn Cúc
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