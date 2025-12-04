Hà Nội

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông chết người trên phố Hà Nội

Tại trước số 581 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe Honda Lead và xe ô tô khách khiến người đi xe máy tử vong.

Gia Đạt

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy khiến 1 người tử vong.

34.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 05h50 ngày 26/11/2025, tại trước số 581 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô Honda Lead mang biển kiểm soát 29H2-336.00 và xe ô tô khách nhãn hiệu Tracomeco mang biển kiểm soát 29E-336.65. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết thông tin, chứng kiến hoặc có hình ảnh, video liên quan đến vụ việc trên thì cung cấp cho Cơ quan điều tra hoặc Công an phường Vĩnh Tuy (số điện thoại cán bộ thụ lý: 088.646.4042) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

