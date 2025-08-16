Hà Nội

Xã hội

Tiêu huỷ hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tiêu huỷ hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…do người dân giao nộp.

Hạo Nhiên

Ngày 16/8, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân giao nộp.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tiêu hủy 359 công cụ hỗ trợ, 1.225 súng tự chế, 2.125 vũ khí thô sơ, 97 linh kiện vũ khí, 4.000 viên đạn, 30 kíp nổ, 50 trò chơi nguy hiểm và 15 hộp pháo.

xe-lu-se-can-nat-het-cac-loai-vu-khi.jpg
Xe lu nghiền nát các loại súng...

Quy trình tiêu hủy được thực hiện nghiêm ngặt với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và các cơ quan chức năng. Các vũ khí và công cụ hỗ trợ được xử lý bằng máy móc chuyên dụng, trong khi đạn, pháo và vật liệu nổ được nhúng nước, xử lý hóa chất rồi chôn lấp dưới hố sâu đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tại buổi tiêu huỷ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi toàn thể nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

>>> Xem thêm video người dân tự nguyện giao nộp 03 khẩu súng và 32 viên đạn ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Nai)
#Vật liệu nổ #tiêu huỷ #Công an Lâm Đồng #người dân #giao nộp #súng đạn

