Người dân Quảng Trị tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng

Công an xã Kim Điền (Quảng Trị) vừa tiếp nhận 4 khẩu súng do người dân tự nguyện giao nộp.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Kim Điền (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 khẩu súng và 1 bộ xung kích điện do người dân giao nộp.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, Công an xã Kim Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Người dân tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan Công an.

Qua đó, ngày 8/8, có một số người dân đã tự nguyện tới giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gồm: 01 khẩu súng CKC; 02 khẩu súng kíp tự chế; 01 khẩu súng cồn tự chế và 01 bộ xung kích điện.

Thời gian tới, Công an xã Kim Điền tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự địa phương…

