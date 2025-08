Nhóm thiếu niên tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép ở Hà Nội

Ngày 4/8, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên có hành vi tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép. Điều đáng nói là các đối tượng trong nhóm đều rất trẻ, nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.

Danh tính nhóm này gồm: Trần Anh Đ. (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Hưng, có một tiền án); Cao Thành M. (SN 2011, trú tại phường Bạch Mai); N.T.S. (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Tuy); T.N.M. (SN 2012, trú tại phường Hồng Hà); L.T.Q.V. và C.B.L. (cùng SN 2008, trú tại phường Hai Bà Trưng).

Theo Trung tá Vũ Thái Sơn - Trưởng Công an phường Bạch Mai, chiều 30/7, lực lượng công an phát hiện dấu hiệu bất thường khi nhiều thiếu niên liên tục xuất hiện tại một ngôi nhà trong ngõ 85 Chùa Liên Phái. Trung tá Sơn cho hay: "Trong hơn một giờ, từng đối tượng lần lượt xuất hiện, mang theo các bao tải lớn vào ngôi nhà nêu trên. Sau đó, cửa nhà được đóng kín, không ai ra vào. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an phường đã phối hợp với cảnh sát khu vực ập vào kiểm tra hành chính".

Tại hiện trường, công an phát hiện 6 thiếu niên đang tụ tập cùng nhiều vũ khí nguy hiểm, gồm: 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 20 ống tuýp sắt (trong đó 5 ống đã được hàn dao nhọn và lưỡi cưa), máy hàn và các công cụ hỗ trợ chế tạo khác. Qua khai thác nhanh, công an xác định Trần Anh Đ. và Cao Thành M. là hai đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Lý do xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Ngày 29/7, Đ. đã gọi điện bàn bạc với M. và đề xuất mang “vật tư” đến nhà M. để chế tạo hung khí.

Chiều cùng ngày, Đ. đem đến lưỡi cưa, máy hàn và khoảng 20 con dao phóng lợn. Đ. khai rằng số vũ khí này do một người bạn quen ngoài xã hội tên Vũ cung cấp. Biết tin M. mở “xưởng”, các đối tượng còn lại rủ nhau kéo đến hỗ trợ và tham gia. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã hoàn thành 5 ống tuýp sắt gắn dao phóng lợn, một loại hung khí có tính sát thương cao. Về 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, M. khai là "nhặt được" và giữ lại để… phòng thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe