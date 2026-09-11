Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng.

Ngày 10/9 (giờ địa phương), tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp kể từ năm 2024, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là: Trao đổi đoàn, tiếp xúc đối ngoại cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; quân y; giáo dục - đào tạo; cứu hộ - cứu nạn; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác trong lĩnh vực biển; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp đã dành các suất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm 2025, 2026 với nhiều chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu; tích cực hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua các khóa đào tạo, cử chuyên gia sang làm việc thường xuyên tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và hỗ trợ triển khai sĩ quan Việt Nam tại Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) tại Cộng hòa Trung Phi.

Về phần mình, Bộ trưởng Catherine Vautrin khẳng định, Pháp coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai bên chia sẻ những gắn kết truyền thống về lịch sử, văn hóa; mong muốn củng cố tin cậy chiến lược bền vững. Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia, ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Bộ trưởng Catherine Vautrin bày tỏ vui mừng chứng kiến hợp tác quốc phòng song phương, một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Pháp, tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các nội dung lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất, cũng như các văn kiện hợp tác đã ký kết.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phía Pháp tiếp tục dành cho Việt Nam các khóa đào tạo đại học, sau đại học, các khóa thực tập, tập huấn và tham dự hội thảo, hội nghị; tiếp tục cử chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật và giảng dạy tại Cục GGHB Việt Nam cũng như phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Pháp tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế, khóa học tiếng Việt, học viên quân y thực tập tại các bệnh viện quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị phía Pháp thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ về tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực có ý nghĩa nhân văn này, qua đó góp phần thúc đẩy "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 / 27/7/2027) đang được Chính phủ Việt Nam triển khai.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới, tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, gồm: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng; thúc đẩy hợp tác đào tạo; GGHB LHQ; hợp tác công nghiệp quốc phòng... Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.