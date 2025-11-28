Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu làm rõ 46 hộ dân bị mất sổ đỏ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc báo cáo làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai tại phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tại văn bản ngày 25/11/2025; của Đảng ủy UBND tỉnh tại văn bản số ngày 26/11/2025 về việc báo cáo, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai ở phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Bồng Lai và UBND phường Nhân Hòa kiểm tra, xác minh nội dung, thông tin phản ánh nêu trên; có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ nhưng lại bị xã Bồng Lai cũ làm mất.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp từ năm 2000.

Trong văn bản số 330/CV-UBND ngày 22/10/2025 của UBND phường Bồng Lai gửi hộ dân bị mất sổ đỏ trước đó, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định, sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

Sự việc kéo dài 25 năm khiến họ không thể vay vốn, sửa chữa nhà cửa hay thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến đất đai của mình.

Bên cạnh đó, báo chí cũng thông tin việc người dân tại phường Nhân Hòa phản ánh đất giãn dân họ mua và được cấp sổ đỏ từ cả chục năm nay, nhưng nay lại bị thu hồi lại sổ.