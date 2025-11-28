Hà Nội

Xã hội

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu làm rõ 46 hộ dân bị mất sổ đỏ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc báo cáo làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai tại phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa.

Mạnh Hưng

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tại văn bản ngày 25/11/2025; của Đảng ủy UBND tỉnh tại văn bản số ngày 26/11/2025 về việc báo cáo, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vấn đề đất đai ở phường Bồng Lai và phường Nhân Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Bồng Lai và UBND phường Nhân Hòa kiểm tra, xác minh nội dung, thông tin phản ánh nêu trên; có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

cats-1087.jpg
Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ nhưng lại bị xã Bồng Lai cũ làm mất.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã bị xã Bồng Lai cũ làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp từ năm 2000.

Trong văn bản số 330/CV-UBND ngày 22/10/2025 của UBND phường Bồng Lai gửi hộ dân bị mất sổ đỏ trước đó, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định, sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

Sự việc kéo dài 25 năm khiến họ không thể vay vốn, sửa chữa nhà cửa hay thực hiện các quyền hợp pháp liên quan đến đất đai của mình.

Bên cạnh đó, báo chí cũng thông tin việc người dân tại phường Nhân Hòa phản ánh đất giãn dân họ mua và được cấp sổ đỏ từ cả chục năm nay, nhưng nay lại bị thu hồi lại sổ.

#46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương bị mất sổ đỏ #46 hộ dân bị mất sổ đỏ

Bài liên quan

Xã hội

Vụ sổ đỏ 46 hộ dân Bắc Ninh bị mất, ai chịu trách nhiệm?

Luật sư cho rằng, Công an tỉnh Bắc Ninh cần vào cuộc điều tra làm rõ việc mất 46 sổ đỏ của người dân, làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hồ Bích Phương – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã có những phân tích cụ thể, từ đó chỉ ra rằng cơ quan quản lý cần khôi phục lại sổ đỏ đã mất cho người dân.

Cần khôi phục lại sổ đỏ đã mất cho người dân

Xem chi tiết

Xã hội

ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị khôi phục sổ đỏ, xin lỗi 46 hộ dân

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất lỗi do chính quyền, nên phải khôi phục lại và xin lỗi người dân.

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa khẳng định, không thể có chuyện chính quyền làm mất, nhưng bắt người dân phải đi làm hồ sơ lại từ đầu.

cats.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. (Ảnh: Media Quốc hội).
Xem chi tiết

Xã hội

Sổ đỏ của 46 hộ dân bị mất, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, việc sổ đỏ của 46 hộ dân ở Vũ Dương bị mất đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 25/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên quan đến vụ việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại buổi họp giải phóng mặt bằng vừa qua, nội dung này đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn.

"Chủ tịch cũng đã có ý kiến, kết luận. Việc này có liên quan đến cán bộ trong quá trình sáp nhập làm mất sổ. Mà có nhiều trường hợp, không phải mỗi chỗ đấy (tức phố Vũ Dương, Bồng Lai- PV)"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

Xem chi tiết

