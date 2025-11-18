Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ sổ đỏ 46 hộ dân Bắc Ninh bị mất, ai chịu trách nhiệm?

Luật sư cho rằng, Công an tỉnh Bắc Ninh cần vào cuộc điều tra làm rõ việc mất 46 sổ đỏ của người dân, làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.

Mạnh Hưng

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hồ Bích Phương – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã có những phân tích cụ thể, từ đó chỉ ra rằng cơ quan quản lý cần khôi phục lại sổ đỏ đã mất cho người dân.

Cần khôi phục lại sổ đỏ đã mất cho người dân

Luật sư Phương nhận định, việc làm mất 46 sổ đỏ không phải lỗi của người dân mà thuộc về cơ quan quản lý, ở đây là UBND xã Bồng Lai cũ. Do đó, việc yêu cầu người dân đi làm lại thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng.

cats-8754.jpg
Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (Bắc Ninh) đã có quyết định cấp GCNQSĐ, nhưng chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Theo nữ luật sư, trong văn bản số 330/CV-UBND ngày 22/10/2025 của UBND phường Bồng Lai, gửi hộ dân bị mất sổ đỏ, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Theo đó qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có (được cấp vào vào ngày 15/12/2000) và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

“Như vậy, việc mất sổ này không phải do người dân mà do cơ quan quản lý. Do đó, việc yêu cầu người dân đi làm lại thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng”, luật sư Hồ Bích Phương phân tích.

Luật sư Phương cho rằng, nếu pháp luật đất đai hiện hành chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp cơ quan nhà nước làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa bàn giao cho người dân thì cơ quan quản lý cũng không thể nói là vì pháp luật không có quy định mà không giải quyết vướng mắc cho người dân “vì người dân đã được công nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000”.

20251117-100735.jpg
Một số người dân ở phố Vũ Dương bị mất sổ đỏ.

Luật sư Phương khẳng định, việc chính quyền xã Bồng Lai cũ làm mất sổ đỏ của người dân đã gây thiệt hại không nhỏ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó, người dân có quyền khởi kiện yêu cầu khôi phục, hoàn trả lại sổ đỏ đã mất.

Theo đó, căn cứ quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017 quy định:

Điều 29. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại... (2): Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật này, người bị thiệt hại là tổ chức còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. (3): Trình tự, thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ của các tổ chức có liên quan.

“Vì vậy, người dân có thể thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để yêu cầu Cơ quan nhà nước khôi phục lại tình trạng ban đầu để có thể nhận lại sổ đỏ đã bị cơ quan có thẩm quyền làm mất”, luật sư Phương nhấn mạnh.

Công an cần vào cuộc điều tra

Cùng nhìn nhận về sự việc, luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ việc mất 46 sổ đỏ của người dân tại phố Vũ Dương (Bồng Lai), làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.

Theo luật sư, 46 sổ đỏ của người dân không phải là những chiếc kim hay tờ giấy nên chuyện đồng loạt bị mất là điều rất khó hiểu. Do đó cần phải xem xét kỹ lưỡng, làm rõ công tác lưu trữ hồ sơ, giấy tờ của chính quyền địa phương này trong thời gian qua, để làm rõ ngoài sổ đỏ của người dân thì còn những tài liệu, hồ sơ nào bị mất.

img-20251118-152706.jpg
Trụ sở UBND phường Bồng Lai.

Bên cạnh đó, luật sư cho biết thời gian qua, không hiếm vụ việc người dân bỗng dưng bị mất đất, mất nhà vì sổ đỏ bị mang đi cầm cố, thế chấp mà không hề hay biết. Do đó cũng không thể loại trừ trường hợp này đối với 46 sổ đỏ của người dân đã bị mất khi lưu giữ tại UBND xã Bồng Lai.

Luật sư cũng cho rằng, việc yêu cầu người dân bị mất sổ đỏ làm hồ sơ cấp mới lại từ đầu là không đúng bởi lẽ lỗi không xuất phát từ họ. Hơn nữa các quyết định cấp, số thửa, số tờ, diện tích đều đã có dữ liệu sẵn thì việc khôi phục các sổ đỏ đã mất cho người dân là không hề khó khăn.

#46 sổ đỏ ngươi dân Bắc Ninh #Bắc Ninh #phường Bồng Lai

Bài liên quan

Xã hội

Hy hữu vụ sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất

Nhiều hộ dân ở Bắc Ninh đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhưng chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Ngày 17/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Đức Kỳ - Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, phường đang chỉ đạo quyết liệt xử lý vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai) bị mất sổ đỏ

cats.jpg
Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ, nhưng lại bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.
Xem chi tiết

Xã hội

Sở NN&MT Bắc Ninh kiểm tra vụ sổ đỏ của 46 hộ dân bị mất

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Bắc Ninh đang vào cuộc kiểm tra vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương bị mất sổ đỏ.

Thông tin liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sáng 18/11 trao đổi qua điện thoại với PV, ông Dương Thanh Tùng - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin này và giao cho bộ phận chuyên môn kiểm tra.

Đề cập đến thông tin cơ sở dữ liệu, hồ sơ sổ đỏ của người dân đều đã được lưu trữ, việc người dân có phải làm mới sổ đỏ từ đầu hay không, theo ông Tùng, Sở sẽ kiểm tra cụ thể mới có phương án.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.