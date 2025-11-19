ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị khôi phục sổ đỏ, xin lỗi 46 hộ dân

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa khẳng định, không thể có chuyện chính quyền làm mất, nhưng bắt người dân phải đi làm hồ sơ lại từ đầu.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. (Ảnh: Media Quốc hội).

“Nếu đã có quyết định cấp sổ đỏ cho người dân thì chắc chắn phải có hồ sơ lưu giữ, hồ sơ đã có rồi tại sao lại hướng dẫn người dân đi làm lại từ đầu, vậy công tác lưu giữ hồ sơ tại địa phương này như thế nào? Hồ sơ có sẵn thì chính quyền chỉ cần rà soát họ tên, địa chỉ và cấp lại cho người dân”, ĐBQH Phạm Văn Hòa thẳng thắn nói.

Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (Bắc Ninh) đã được cấp sổ đỏ vào vào ngày 15/12/2000, nhưng không được trao trả. Sau đó chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ, nhưng lại bị xã Bồng Lai cũ làm mất.

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ việc này chính quyền địa phương còn phải bồi thường cho người dân bởi những thiệt hại và ảnh hưởng từ việc làm mất sổ đỏ. Cùng với việc khôi phục lại sổ đỏ, trả lại cho 46 hộ dân địa phương còn phải tổ chức xin lỗi người dân.

ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc làm mất sổ đỏ của 46 hộ dân. Bởi vì, ở đây không phải một hai trường hợp mà có tới 46 hộ dân bị mất sổ.

“Tại sao ngần ấy năm có sổ đỏ mà không trao trả người dân để rồi làm mất? Thời gian ấy người dân có khiếu nại, khiếu kiện gì không? Tại sao không giải quyết cho người ta mà để kéo dài đến giờ?”, ĐBQH Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi.