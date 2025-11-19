ĐBQH Phạm Văn Hòa đề nghị khôi phục sổ đỏ, xin lỗi 46 hộ dân

Liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa khẳng định, không thể có chuyện chính quyền làm mất, nhưng bắt người dân phải đi làm hồ sơ lại từ đầu.
“Nếu đã có quyết định cấp sổ đỏ cho người dân thì chắc chắn phải có hồ sơ lưu giữ, hồ sơ đã có rồi tại sao lại hướng dẫn người dân đi làm lại từ đầu, vậy công tác lưu giữ hồ sơ tại địa phương này như thế nào? Hồ sơ có sẵn thì chính quyền chỉ cần rà soát họ tên, địa chỉ và cấp lại cho người dân”, ĐBQH Phạm Văn Hòa thẳng thắn nói.
ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ việc này chính quyền địa phương còn phải bồi thường cho người dân bởi những thiệt hại và ảnh hưởng từ việc làm mất sổ đỏ. Cùng với việc khôi phục lại sổ đỏ, trả lại cho 46 hộ dân địa phương còn phải tổ chức xin lỗi người dân.
ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc làm mất sổ đỏ của 46 hộ dân. Bởi vì, ở đây không phải một hai trường hợp mà có tới 46 hộ dân bị mất sổ.
“Tại sao ngần ấy năm có sổ đỏ mà không trao trả người dân để rồi làm mất? Thời gian ấy người dân có khiếu nại, khiếu kiện gì không? Tại sao không giải quyết cho người ta mà để kéo dài đến giờ?”, ĐBQH Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi.
Trước đó, ngày 30/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có văn số 2984/SNNMT-QLĐĐ gửi UBND phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh). Nội dung trong văn bản có trích dẫn khoản 2 Điều 42 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, pháp luật về đất đai có quy định trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đã cấp do bị mất áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã nhận giấy chứng nhận và khai báo mất giấy chứng nhận; không quy định trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đã cấp mà cơ quan nhà nước chưa trao giấy chứng nhận cho người dân sử dụng đất. Đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát những trường hợp giấy chứng nhận đã ký mà chưa trao; căn cứ vào kết quả rà soát, thực hiện việc trao giấy chứng nhận (nếu có) hoặc cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Đến ngày 22/10/2025, UBND phường Bồng Lai ban hành văn bản số 330/CV-UBND gửi người dân bị mất sổ đỏ. Nội dung văn bản số 330/CV-UBND có trích thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân ở phố Vũ Dương, theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).
Theo đó qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định sổ đỏ của các hộ công dân (khoảng 46 hộ gia đình, cá nhân) tại phố Vũ Dương đã có (được cấp vào vào ngày 15/12/2000) và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.