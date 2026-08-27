Thủ tướng Canada sắp thăm Châu Âu giữa căng thẳng với Mỹ

Thủ tướng Carney sẽ phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào tháng tới trong chuyến thăm cấp cao nhấn mạnh nỗ lực của Canada nhằm tăng cường quan hệ với Châu Âu.

AP đưa tin, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ đang leo thang, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ thăm Châu Âu vào tháng tới và có bài phát biểu trước Nghị viện Châu Âu.

Một thông báo từ văn phòng của ông Carney ngày 26/8 cho biết, Thủ tướng Carney cũng sẽ tham dự buổi phát biểu thường niên về Tình trạng Liên minh của Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ trình bày bài phát biểu thường niên về Tình trạng Liên minh vào ngày 16/9 và ông Carney sẽ có bài phát biểu trước các nghị sĩ vào ngày hôm sau.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng chuyến thăm này (của Thủ tướng Carney) sẽ là “cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ EU-Canada và củng cố mối liên kết giữa hai bên”.

Theo AP, Châu Âu đã trở thành trọng tâm trong chiến lược của Canada nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Thủ tướng Canada lập luận rằng các cường quốc tầm trung nên hợp tác với nhau thay vì cạnh tranh để giành được sự ưu ái với các cường quốc lớn hơn. Được biết, Thủ tướng Carney đã thực hiện ít nhất 12 chuyến đi đến Châu Âu kể từ khi nhậm chức vào tháng 3/2025.

Canada cũng tăng cường mối quan hệ với Châu Âu thông qua một hiệp ước an ninh và quốc phòng.

Ông Carney đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của Canada sang thị trường các nước (ngoài Mỹ) trong thập kỷ tới, nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế của đất nước vào Mỹ.

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