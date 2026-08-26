Căng thẳng thương mại leo thang, Canada áp thuế trả đũa Mỹ

AP đưa tin, Canada ngày 25/8 thông báo áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang.

Các mức thuế mới không chỉ áp dụng cho hàng hóa công nghiệp mà còn ảnh hưởng đến các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như hải sản, pho mát, quần áo, mỹ phẩm và giấy vệ sinh, với một số mặt hàng phải chịu mức thuế lên tới 50%.

Các mức thuế mới 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Thuế quan đối với nhiều sản phẩm của Mỹ sẽ tăng gấp đôi từ 25% lên 50%.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Hàng hóa chịu mức thuế 50% bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo. Thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa bao gồm phô mai, cá và hải sản, và một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm sẽ chịu thuế 25%. Các biện pháp thuế đối kháng hiện hành của Canada đối với ô tô của Mỹ sẽ vẫn được giữ nguyên.

“Chúng ta không lựa chọn sự leo thang này, nhưng khi sự hội nhập kinh tế của chúng ta bị sử dụng như một vũ khí thay vì nền tảng cho một quan hệ đối tác cùng có lợi, chúng ta cần phải đứng lên”, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne phát biểu.

Các quan chức Canada thừa nhận các biện pháp thuế đối kháng sẽ làm tăng chi phí cho một số doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng dự kiến ​​tác động kinh tế tổng thể sẽ ở mức vừa phải.

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