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Chính trị

Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sáng nay đến thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Minh An
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Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đã tới thăm và dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.
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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ cùng các chư tôn đức tăng ni đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida.
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Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida thực hiện nghi lễ thắp nến cầu an tại chùa Quán Sứ.
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Sau khi Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan vào chính điện dâng nến, dâng hoa, chư tăng, phật tử tụng kinh cầu nguyện bình an cho Nhà Vua và Hoàng hậu, cầu nguyện cho mối quan hệ hai nước ngày một phát triển.
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Nghi thức cầu nguyện nhân chuyến thăm thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
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Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu dự buổi lễ cầu nguyện.
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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ cùng các chư tôn đức tăng ni tại Lễ cầu an.
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Chùa Quán Sứ cũng là nơi làm việc của các vị hòa thượng trong Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa từng đón Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Ấn Độ đến thăm.
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Thái Lan là một trong những vùng đất có lịch sử lâu đời, nơi những dấu ấn của Phật giáo hiện diện rõ rệt trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng.
#Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Hoàng hậu Suthida #Nhà Vua Thái Lan thăm Việt Nam #chùa Quán Sứ #Lễ cầu an

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