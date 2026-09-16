Israel oanh kích ngôi làng ở Lebanon, 12 người thiệt mạng

Theo Bộ Y tế Lebanon, không quân Israel đã tiến hành 2 đợt oanh kích nhằm vào một ngôi làng ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon ngày 15/9 cho biết, lực lượng không quân Israel đã thực hiện 2 đợt oanh kích nhằm vào một ngôi làng ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Một tòa nhà bị trúng bom, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em. Ngoài ra, 8 người khác bị thương", Bộ Y tế Lebanon thông tin.

Ngôi nhà bị phá hủy tại làng Ansar, miền Nam Lebanon, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm, vụ tấn công khác nhằm vào một chiếc xe hơi trong làng đã khiến 1 nhân viên y tế tử vong và 2 người khác bị thương.

Các cuộc tấn công hôm 14/9 diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hơn 2 tháng trước. Đợt không kích được tiến hành vài ngày sau khi quân đội Israel tuyên bố họ đang "kiểm soát hoạt động" ngọn đồi chiến lược Ali Taher ở Lebanon.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông báo các cuộc tấn công này là để trả đũa 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có những vụ nổ nhắm vào binh lính Israel ở Lebanon từ khu vực này hôm 14/9. Đợt oanh kích của Tel Aviv cũng nhắm vào một chiến binh Hezbollah đang cố gắng vận chuyển vũ khí đến Kfar Rumman.

“Chúng tôi đã sống trong lo lắng thường trực vì những trận pháo kích ở ngoại ô. Giờ thì trung tâm thị trấn cũng bị tấn công”, ông Fouad Chakaron, một cư dân ở Kfar Rumman, nói khi đứng trước tòa nhà bị phá hủy.

Trước đó trong ngày 14/9, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho một ngôi nhà ở làng Deir al-Zahrani và ngay sau đó một tòa nhà bị tấn công. Quân đội cho biết cuộc tấn công là để trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel ra điều kiện rút quân khỏi Gaza