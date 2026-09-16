Italy gia hạn kiểm soát biên giới đối với du khách từ Tây Ban Nha

Italy mới đây gia hạn việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Tây Ban Nha thêm 15 ngày.

AP đưa tin, vào ngày 15/9, Italy đã gia hạn việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Tây Ban Nha thêm 15 ngày. Biện pháp này được áp dụng sau khi hơn 72.000 người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha tại Bắc Phi vào cuối tháng 7/2026.

Tây Ban Nha, quốc gia đã đáp trả các biện pháp của Rome bằng việc áp dụng việc kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Italy, cũng thông báo sẽ kéo dài các biện pháp trả đũa này thêm 15 ngày nữa, theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha.

Người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

Mặc dù phần lớn người di cư đến Ceuta đã trở về Maroc, Chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng các nhà lãnh đạo Châu Âu có quan điểm cứng rắn khác đã lên tiếng chỉ trích chính sách di cư của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Vài tháng trước cuộc khủng hoảng Ceuta, Chính phủ của ông Sánchez đã thúc đẩy việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú của người di cư.

Theo AP, Italy áp đặt việc kiểm soát biên giới, chủ yếu là các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của cảnh sát tại sân bay và cảng biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, với lý do lo ngại về an ninh nội bộ.

Bộ Nội vụ Italy tiếp tục viện dẫn mối đe dọa này để biện minh cho việc gia hạn kiểm soát biên giới vào ngày 15/9. Trong một tuyên bố, Bộ cho biết đã thông báo cho Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác rằng “rủi ro cao đối với an ninh nội bộ vẫn còn tồn tại, bên cạnh nguy cơ tiềm tàng liên quan đến khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố”.

Châu Âu có khu vực đi lại tự do không cần thị thực gọi là Schengen (gồm 29 quốc gia), cho phép công dân của hầu hết các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) dễ dàng di chuyển qua biên giới để làm việc và du lịch.

Theo quy định của EU, các quốc gia thành viên được phép tạm thời tái áp dụng kiểm soát tại các biên giới nội khối trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng, chẳng hạn như đe dọa đến an ninh nội bộ. Tuy nhiên, EU cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm soát biên giới chỉ nên được áp dụng như biện pháp cuối cùng trong các tình huống đặc biệt và phải có giới hạn về thời gian.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền chở người di cư hồi tháng 11/2025