Chiến đấu cơ NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Litva.

AP dẫn lời các quan chức cho biết, chiến đấu cơ của NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Litva vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/9.

"Chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần làng Pratkūnai thuộc quận Kaišiadorys, cách thủ đô Vilnius khoảng 100 km về phía Tây và gần hồ chứa Kaunas", Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva thông tin.

Các binh sĩ Litva có mặt tại khu vực nơi máy bay chiến đấu của Italy bắn hạ một máy bay không người lái gần làng Pratkunai, Kaisiadorys, cách thủ đô Vilnius khoảng 100 km về phía Tây, vào sáng sớm ngày 15/9/2026. Ảnh: AP.

Quân đội Litva cho biết đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái bị bắn hạ trong không phận nước này. Giới chức không bình luận về nguồn gốc hay mục đích của chiếc máy bay không người lái, cho biết vụ việc cần được điều tra thêm.

Antanas Matutis, chỉ huy lực lượng không quân Litva, cho hay xác máy bay không người lái đã được tìm thấy và "rất có thể" nó mang theo chất nổ.

Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, nói với Đài truyền hình công cộng Litva LRT rằng chiếc máy bay không người lái này rất có thể đã xâm nhập từ Belarus.

"Nó đã ở trong không phận Litva khoảng 30 phút và bay dọc theo vùng ngoại ô các khu dân cư trước khi bị chặn lại", ông Vilmantas Vitkauskas nói.

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