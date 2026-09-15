Xuồng không người lái Nga - Ukraine lần đầu giao chiến trên Biển Đen

Hải quân Ukraine đã công bố đoạn video về “trận hải chiến đầu tiên" giữa các xuồng không người lái trên mặt nước (USV) của nước này và Nga trên Biển Đen.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc đụng độ đầu tiên giữa xuồng không người lái của Ukraine và Nga

Nguồn: Hải quân Ukraine.

Theo Kyiv Independent, Hải quân Ukraine ngày 12/9 cho biết đã tiến hành chiến dịch với sự phối hợp của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị HUR phát hiện USV của Nga trước khi lực lượng Ukraine triển khai phương tiện tấn công.

Hải quân Ukraine cho hay USV Sargan-3000 của nước này đã phá hủy USV của Nga. Phương tiện của Ukraine được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7mm. Kiev coi cuộc đối đầu giữa hai phương tiện không người lái này là "dấu mốc lịch sử chưa từng có".

“Đây là cuộc đụng độ chưa từng có giữa các USV trên biển”, Hải quân Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine sau đó cũng công bố video về chiến dịch trên tài khoản Telegram chính thức. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin của Hải quân Ukraine tại thời điểm đăng tải.

Quá trình Sargan 3000 bắn chìm USV đối phương trong cuộc đối đầu trên Biển Đen. Ảnh: Naval News.

Hải chiến xuồng không người lái trên Biển Đen

Video đăng kèm bắt đầu bằng cảnh quay từ camera gắn trên xuồng Sargan 3000, cho thấy nó bắn phá một USV khác. Hình ảnh sau đó chuyển sang góc nhìn của một phương tiện trên không, chưa rõ có người lái hay không. Trong cảnh tiếp theo, USV Ukraine nã đạn súng máy vào xuồng không người lái Nga đến khi các mảnh vỡ bắt đầu văng ra, khiến phương tiện này chìm xuống biển.

Không rõ USV bị chìm là loại gì, song nó dường như không được trang bị vũ khí.

"Có vẻ như đã xảy ra sự kiện mang tính lịch sử ở biển Đen. Dù vậy, trong trường hợp này USV Ukraine đã truy đuổi và phá hủy phương tiện không có khả năng chống trả. Với tốc độ phát triển vũ khí nhanh chóng của cả hai bên, cuộc đối đầu giữa hai USV vũ trang có thể sớm xảy ra",chuyên gia quân sự Howard Altman của War Zone nhận định.

Altman cho rằng USV tiêu diệt phương tiện cùng loại là diễn biến đáng chú ý, bởi những hệ thống này có sức sát thương không nhỏ và khó bị phát hiện hay phá hủy trên vùng biển rộng.

"Khả năng hoạt động ở khoảng cách xa và thời gian dài sẽ giúp chúng săn tìm xuồng không người lái khác hoặc đóng vai trò bảo vệ cảng biển, tàu thuyền và các mục tiêu từng bị USV tấn công trong quá khứ", chuyên gia Mỹ nhận xét.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Khi ra mắt hồi tháng 4, USV Sargan 3000 được mô tả là phương tiện đa nhiệm sở hữu khả năng cơ động cao và có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công. Dù có thiết kế ban đầu là vũ khí tự sát, nó sau đó được cải tiến để mang theo vũ khí điều khiển từ xa.

Chiến dịch này cho thấy sự thay đổi trong tác chiến hải quân, từ việc USV tấn công các tàu chiến và tàu thông thường sang cuộc đối đầu trực tiếp giữa các phương tiện không người lái. Cả Ukraine và Nga đang ngày càng đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện không người lái trong tác chiến trên biển.

Ukraine đã mở rộng đáng kể hoạt động của các USV ở Biển Đen và Biển Azov. Chỉ tính riêng trong chiến dịch trên Biển Azov, Ukraine tuyên bố đã tập kích 105 tàu Nga.

Nga cũng đang phát triển và triển khai ngày càng nhiều hệ thống USV. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow dường như đang xây dựng cảng chuyên dụng đầu tiên dành cho USV tại bán đảo Crimean.

USV Sargan-3000 của Hải quân Ukraine. Ảnh: Naval News.

Sức mạnh USV Sargan 3000

Theo AmalNews cho biết Sargan 3000 có thiết kế thân thấp với đường nét thủy động học đặc trưng, được chế tạo từ vật liệu giúp giảm tín hiệu radar. Phương tiện này sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước, dường như dùng động cơ diesel hoặc động cơ lai để đảm bảo tầm hoạt động xa.

Mỗi chiếc Sargan 3000 dài 6,9 m, rộng 2,2 m, có bán kính tác chiến tối đa 1.600 km, tải trọng 450 kg, tốc độ ước tính 75-100 km/h. Nhà sản xuất cho biết nó được kết nối với hệ thống nhận thức tình huống Delta, cho phép "truyền tải dữ liệu mục tiêu, video và dữ liệu đo xa cho tổ vận hành theo thời gian thực".

Phương tiện này có năng lực điều khiển đa kênh, trong đó có thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh dự phòng, sử dụng hệ thống dẫn đường quang học và quán tính tự động để duy trì hoạt động trong trường hợp bị gây nhiễu GPS, cũng như tích hợp các mô-đun đối phó điện tử.

Sargan 3000 có nhiều biến thể khác nhau, trong đó có mẫu được lắp súng máy, rocket, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, cũng như phiên bản tác chiến điện tử và rải thủy lôi.

Lần đầu thực chiến của Sargan 3000 dường như diễn ra hồi tháng 7, khi hải quân Ukraine tuyên bố triển khai một chiếc để phá hủy tàu tuần tra Izumrud của cảnh sát biển Nga.