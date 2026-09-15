Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Xuồng không người lái Nga - Ukraine lần đầu giao chiến trên Biển Đen

Hải quân Ukraine đã công bố đoạn video về “trận hải chiến đầu tiên" giữa các xuồng không người lái trên mặt nước (USV) của nước này và Nga trên Biển Đen.

Trà Khánh
Xuồng không người lái Nga - Ukraine lần đầu giao chiến trên Biển Đen

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc đụng độ đầu tiên giữa xuồng không người lái của Ukraine và Nga

Nguồn: Hải quân Ukraine.

Theo Kyiv Independent, Hải quân Ukraine ngày 12/9 cho biết đã tiến hành chiến dịch với sự phối hợp của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị HUR phát hiện USV của Nga trước khi lực lượng Ukraine triển khai phương tiện tấn công.

Hải quân Ukraine cho hay USV Sargan-3000 của nước này đã phá hủy USV của Nga. Phương tiện của Ukraine được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7mm. Kiev coi cuộc đối đầu giữa hai phương tiện không người lái này là "dấu mốc lịch sử chưa từng có".

“Đây là cuộc đụng độ chưa từng có giữa các USV trên biển”, Hải quân Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine sau đó cũng công bố video về chiến dịch trên tài khoản Telegram chính thức. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin của Hải quân Ukraine tại thời điểm đăng tải.

ukraine-russia-surface-drone-usvs-battle.jpg
Quá trình Sargan 3000 bắn chìm USV đối phương trong cuộc đối đầu trên Biển Đen. Ảnh: Naval News.

Hải chiến xuồng không người lái trên Biển Đen

Video đăng kèm bắt đầu bằng cảnh quay từ camera gắn trên xuồng Sargan 3000, cho thấy nó bắn phá một USV khác. Hình ảnh sau đó chuyển sang góc nhìn của một phương tiện trên không, chưa rõ có người lái hay không. Trong cảnh tiếp theo, USV Ukraine nã đạn súng máy vào xuồng không người lái Nga đến khi các mảnh vỡ bắt đầu văng ra, khiến phương tiện này chìm xuống biển.

Không rõ USV bị chìm là loại gì, song nó dường như không được trang bị vũ khí.

"Có vẻ như đã xảy ra sự kiện mang tính lịch sử ở biển Đen. Dù vậy, trong trường hợp này USV Ukraine đã truy đuổi và phá hủy phương tiện không có khả năng chống trả. Với tốc độ phát triển vũ khí nhanh chóng của cả hai bên, cuộc đối đầu giữa hai USV vũ trang có thể sớm xảy ra",chuyên gia quân sự Howard Altman của War Zone nhận định.

Altman cho rằng USV tiêu diệt phương tiện cùng loại là diễn biến đáng chú ý, bởi những hệ thống này có sức sát thương không nhỏ và khó bị phát hiện hay phá hủy trên vùng biển rộng.

"Khả năng hoạt động ở khoảng cách xa và thời gian dài sẽ giúp chúng săn tìm xuồng không người lái khác hoặc đóng vai trò bảo vệ cảng biển, tàu thuyền và các mục tiêu từng bị USV tấn công trong quá khứ", chuyên gia Mỹ nhận xét.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Khi ra mắt hồi tháng 4, USV Sargan 3000 được mô tả là phương tiện đa nhiệm sở hữu khả năng cơ động cao và có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công. Dù có thiết kế ban đầu là vũ khí tự sát, nó sau đó được cải tiến để mang theo vũ khí điều khiển từ xa.

Chiến dịch này cho thấy sự thay đổi trong tác chiến hải quân, từ việc USV tấn công các tàu chiến và tàu thông thường sang cuộc đối đầu trực tiếp giữa các phương tiện không người lái. Cả Ukraine và Nga đang ngày càng đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện không người lái trong tác chiến trên biển.

Ukraine đã mở rộng đáng kể hoạt động của các USV ở Biển Đen và Biển Azov. Chỉ tính riêng trong chiến dịch trên Biển Azov, Ukraine tuyên bố đã tập kích 105 tàu Nga.

Nga cũng đang phát triển và triển khai ngày càng nhiều hệ thống USV. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow dường như đang xây dựng cảng chuyên dụng đầu tiên dành cho USV tại bán đảo Crimean.

img-446561fd.jpg
USV Sargan-3000 của Hải quân Ukraine. Ảnh: Naval News.

Sức mạnh USV Sargan 3000

Theo AmalNews cho biết Sargan 3000 có thiết kế thân thấp với đường nét thủy động học đặc trưng, được chế tạo từ vật liệu giúp giảm tín hiệu radar. Phương tiện này sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước, dường như dùng động cơ diesel hoặc động cơ lai để đảm bảo tầm hoạt động xa.

Mỗi chiếc Sargan 3000 dài 6,9 m, rộng 2,2 m, có bán kính tác chiến tối đa 1.600 km, tải trọng 450 kg, tốc độ ước tính 75-100 km/h. Nhà sản xuất cho biết nó được kết nối với hệ thống nhận thức tình huống Delta, cho phép "truyền tải dữ liệu mục tiêu, video và dữ liệu đo xa cho tổ vận hành theo thời gian thực".

Phương tiện này có năng lực điều khiển đa kênh, trong đó có thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh dự phòng, sử dụng hệ thống dẫn đường quang học và quán tính tự động để duy trì hoạt động trong trường hợp bị gây nhiễu GPS, cũng như tích hợp các mô-đun đối phó điện tử.

Sargan 3000 có nhiều biến thể khác nhau, trong đó có mẫu được lắp súng máy, rocket, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, cũng như phiên bản tác chiến điện tử và rải thủy lôi.

Lần đầu thực chiến của Sargan 3000 dường như diễn ra hồi tháng 7, khi hải quân Ukraine tuyên bố triển khai một chiếc để phá hủy tàu tuần tra Izumrud của cảnh sát biển Nga.

#xuồng không người lái #hải chiến USV #Hải quân Ukraine #xung đột Ukraine #Biển Đen

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Có bao nhiêu quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”?

Bộ Quốc phòng Nga công bố số quân Ukraine bị vây trong “vòng vây Kharkiv”; nhưng liệu quân Nga có thể giữ vững và khép chặt vòng vây hay không?

Có bao nhiêu quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”?
1.jpg
Vào ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc họ đang tiếp tục siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraine, ở vùng đông bắc Kharkiv; đồng thời cung cấp số lượng binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây phía bắc Velykyi Burluk. Vòng vây này bao phủ một khu vực rộng vài trăm km vuông ở khu vực Varvarovka, Reznikovo, Rublene, Buzovo và một số khu dân cư khác.
2.jpg
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện có khoảng 1.700 quân Ukraine đang bị bao vây trong “vòng vây Kharkiv”. Các chuyên gia quân sự, trước đó cho biết khoảng 800-900 quân Ukraine vẫn đang bị bao vây, như vậy sự chênh lệch là gấp đôi. Hơn nữa, những con số này khác với những con số được các chuyên gia quân sự công bố vào cuối tuần trước.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

UAV Nga tràn ngập chiến trường, xe tăng Abrams Ukraine không dám ra trận

Quân đội Ukraine cho biết, sự xuất hiện dày đặc của UAV Nga trên chiến trường khiến họ phải tạm dừng sử dụng xe tăng M1A1 Abrams trong tác chiến.

UAV Nga tràn ngập chiến trường, xe tăng Abrams Ukraine không dám ra trận

Từ khi tiếp nhận xe tăng Abrams vào năm 2025, Trung đoàn Tấn công Độc lập số 425 “Skala” của Ukraine tiếp nhận các xe tăng M1 Abrams đầu tiên từ năm 2025. Ngay sau đó đơn vị này bắt đầu triển khai Abrams tham gia chiến dịch phòng thủ khu vực Pokrovsk - một trung tâm hậu cần quan trọng và là một mắt xích trong tuyến phòng thủ gồm nhiều thị trấn ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Trong giai đoạn phòng thủ bảo vệ Pokrovsk, các xe tăng Abrams của Skala được sử dụng để yểm trợ lực lượng tấn công tiến vào Pokrovsk. Đợt triển khai thứ hai diễn ra ngày 31/3, khi họ tiến vào một khu công nghiệp gần Pokrovsk để ngăn lực lượng Nga tiến về Hryshyne.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đặc phái viên Mỹ nói về cuộc hội đàm tại Nga và Ukraine

Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có chuyến thăm tới Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow.

AP đưa tin, các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 6/9 trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi xung đột (Nga - Ukraine) bùng phát đầu năm 2022.

Chuyến đi của phái đoàn Mỹ, một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột, diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 5/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới